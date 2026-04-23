DA PUMP・KENZOが韓国でパスポート紛失「日本には帰れますか」 | RBB TODAY

音楽グループ・DA PUMPのメンバーのKENZOが4月23日にXを更新し、パスポートを紛失したことを明かした。

KENZOはインスタグラムのストーリーズなどで、韓国を楽しんでいることを報告していた。

一方、23日未明にXを更新し、「パスポートがなくなりました」と報告。「韓国の良い思い出ともに日本には帰れますか」とつづった。

このポストに対し、大使館や警察に行くよう勧めるポストが集まると、次のポストで、「皆さん色々お声沢山ありがとうございます」と感謝した。

また、「韓国の現地の方に助けて頂きながら、警察署、そして、日本大使館に向かっております」と対応を進めていることを伝えた。

この報告にKENZOのもとには、「手続き頑張って！」「助けてくれる方が居て良かったですね」「無事に帰国できますように…！」という声が集まっている。

※DA PUMP・KENZOが韓国でパスポート紛失

