妖艶な腰つき、弾む肉体で魅了…美女チアガールのイ・ダヘ、しなやかなダンスに熱視線 | RBB TODAY

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妖艶な腰つき、弾む肉体で魅了…美女チアガールのイ・ダヘ、しなやかなダンスに熱視線

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妖艶な腰つき、弾む肉体で魅了…美女チアガールのイ・ダヘ、しなやかなダンスに熱視線
  • 妖艶な腰つき、弾む肉体で魅了…美女チアガールのイ・ダヘ、しなやかなダンスに熱視線

韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘのダンス動画が注目を集めている。

イ・ダヘは4月21日、自身のインスタグラムを更新。

【画像】イ・ダヘの妖艶腰つきダンス

軽快な音楽に合わせてダンスを披露する動画を投稿している。

公開された動画で、しなやかな動きとキレのあるステップで魅了。引き締まったスタイルとすらりと伸びた美脚が際立ち、思わず目を奪われる仕上がりとなっている。

さらに、余裕を感じさせる表情とカメラを意識した視線も印象的で、ステージさながらの存在感を発揮。コメント欄には称賛の声が相次いだ。

イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューしてたほか、YouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行うなど、マルチエンターテイナーとして支持を得ている。

イ・ダヘ
（画像＝イ・ダヘInstagram）
イ・ダヘ
（画像＝イ・ダヘInstagram）
イ・ダヘ
（画像＝イ・ダヘInstagram）

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

【写真】胸部が規格外にバカでかい韓国チア

【画像】イ・ダヘの妖艶腰つきダンスをもっと見る

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《スポーツソウル日本版》

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