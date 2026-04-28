永野芽郁、スペシャルBOX「MAGNOLIE」の購入者特典フォトカードが公開！ | RBB TODAY

「永野芽郁フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』」の購入者特典のフォトカードビジュアルが公開された。

女優デビューから17年。NHK連続テレビ小説の主演をはじめ、数々のドラマや映画で第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼女が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブックと、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという二冊をコンパイルしたスペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」が、6月21日に発売される。

（C）SDP

このたび公開されたのは、購入者を対象とした店舗別の特典「オリジナルフォトカード（スマホサイズ）」のビジュアル3点だ。

楽天ブックスでは、スペシャルBOXのビジュアルと同じくフィリピンの温かな光が差し込む中で撮影された一枚。まっすぐこちらを見つめる強い眼差しと、確かな感情が宿る瞬間を至近距離で捉えたカットとなっている。MAILIVISでは、美味しそうにラーメンを頬張る、少しあどけなさを感じさせるキュートな表情を切り取ったカットが用意されている。発売記念イベント対象の特典は、本人お気に入りの私服に身を包み、ラフな雰囲気で佇むふとした瞬間を収めた自然体のカットとなっている。

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いずれのビジュアルも、親密な距離感と飾らないナチュラルな魅力が凝縮されたファン（通称「メイト」）へ贈るための特別な一枚となっている。また、発売を記念したリアル書店でのパネル展の開催も予定されており、日程や場所などの詳細は後日発表される。詳細については公式サイトで確認できる。