合計4,000組に1万円分の割引券が当たる！くら寿司、「ビッくらポン！」誕生25周年記念キャンペーンを5月8日より実施 | RBB TODAY

くら寿司は5月8日から5月14日の間、「ビッくらポン！」誕生25周年を記念し、合計4000組に1万円分の割引券が当たるキャンペーンを実施する。

「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」

割引券は会計金額1000円（税込）以上から利用でき、有効期限は2026年6月7日（日）まで。店頭でのレジ決済のみ対象で、他の割引サービスとの併用はできない。割引券はお会計金額1000円（税込）以上から利用可能で、有効期限は2026年6月7日（日）までだ。

「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」は2000年12月に導入されたサービスで、テーブルの「皿回収ポケット」に食べ終えた皿を5枚入れるとゲームがスタートし、「あたり」が出ると景品がもらえる仕組みだ。これまで映画「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」や「名探偵コナン」など人気コンテンツとのIPコラボも多数実施している。

当選チャンスを増やす方法として、スマホから注文すると550円ごとに1回ゲームに挑戦できる「スマホで注文」や、対象皿の価格に10円プラスすることで3回に1回必ず景品が当たる「ビッくらポン！プラス」が用意されている。また、「ビッくらポン！厳選6貫セット」（790円）を注文すると景品が必ず1つもらえる。