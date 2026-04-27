櫻坂46、国立競技場公演のダンス映像を公開！卒業を発表した武元唯衣がコレオグラフィーを担当 | RBB TODAY

櫻坂46が4月11日・12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」より、ダンスパフォーマンス映像がYouTubeにて公開された。

コレオグラフィーを手がけたのは、14枚目シングル「The growing up train」の活動をもって卒業を発表している二期生の武元唯衣。映像では、左右に分かれて鏡写しのように見えるシンメトリーな振り付けや、椅子やドア、照明器具を用いた演出で、櫻坂46らしい魅力的なダンスパフォーマンスを存分に堪能できる映像に仕上がっている。

櫻坂46

また、本ライブの終演後には、坂道グループとして“初”となる両A面シングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』を6月10日(水)に発売することがサプライズで発表された。さらに7月からは全国6都市12公演を巡るアリーナツアーの開催も発表。11月には"6th YEAR ANNIVERSARY LIVE"を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて実施することも明らかとなった。

櫻坂46

加えて、2023年より精力的に取り組んできた海外での活動が実を結び、坂道グループとして“初”となるアジアツアーを2027年に開催予定であることも発表され、会場は大きな歓声に包まれた。

MUFGスタジアム（国立競技場）での公演を成功させ、さらなるステージへと歩みを進める櫻坂46。国内外を問わず活動の幅を広げる櫻坂46から今後も目が離せない。