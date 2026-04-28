ENHYPEN、初のメキシコ公演で“完売ラッシュ”！追加公演も即完売で再追加「反応が非常に熱く…」 | RBB TODAY

ENHYPENが、ワールドツアーのメキシコ公演を追加した。

所属事務所BELIFT LABは4月28日、ENHYPENのファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」を通じて、「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN MEXICO CITY」の追加公演を発表した。

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当初、ENHYPENは7月11日（現地時間）、約2万席規模のアレナ・メヒコシティでワールドツアー公演を開催する予定だった。その後、先行予約開始直後に完売を記録し、12日の公演が新たに追加されていた。

ENHYPEN側は、追加された12日の公演もチケットが早々に完売したことを受け、7月14日にさらに1公演を追加することを決定した。

（画像＝BELIFIT LAB）

BELIFT LABは「ENHYPENがデビュー後初めて訪れるメキシコであるにもかかわらず、現地の反応は非常に熱く、12日の公演チケットもすぐに完売した。ファンの皆さんの期待と応援に感謝の気持ちを込めて、14日の公演をもう1度開催することになった」と伝えた。

なお、ENHYPENは5月1日から3日まで、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEでワールドツアーをスタートさせる。その後、北米・南米・ヨーロッパ・アジアを巡り、計21都市で32公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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