まさに現代の王子様…&TEAM・K、白衣装で放つ“最強ビジュ”に「心臓もたない」「ヤバい」の声！ | RBB TODAY

&TEAMのKが、非現実的なビジュアルでファンを魅了した。

Kは4月27日、自身のインスタグラムを更新し、「初週終了!!」とのコメントとともに写真を投稿した。

【写真】まるで王子様…Kの“最強ビジュ”

公開された写真には、白のジャケットにシャツ、ジーンズを着用したKの姿が収められている。高貴で華やかな雰囲気に加え、座った姿勢でも隠しきれない抜群のスタイルが目を引く。

また、カメラを真っすぐに見つめるその姿は、まるでアニメや漫画の世界から飛び出してきた“王子様”そのもので、見る者を釘付けにしている。

この投稿を見たファンからは、「花沢K」「王子様…」「カッコよすぎる」「心臓もたないよぉ」「ヤバい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝K Instagram）

なお、Kが所属する&TEAMは4月21日に日本3rdミニアルバム『We on Fire』をリリースし、韓国の音楽番組への出演など、多彩な活動を行っている。5月13日からはアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」を開催する予定だ。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。

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