しゃぶしゃぶ温野菜、15日から父の日キャンペーン実施！食べ放題が最大20％オフ＆アルコール飲み放題は半額 | RBB TODAY

しゃぶしゃぶ温野菜は、15日から21日までの期間、「父の日」キャンペーンを全国の店舗で実施する。

「しゃぶしゃぶ温野菜」は、2026年6月15日（月）から6月21日（日）まで「父の日」キャンペーンを実施

同キャンペーンでは、食べ放題コースを注文した人を対象に、選べる2種類のクーポンを用意。ひとつは「お会計から平日20％OFF／休日10％OFF」、もうひとつは「アルコール飲み放題半額」で、いずれか一方を利用できる。

アルコール飲み放題は、通常1,848円（税込）のところ、キャンペーン期間中は924円（税込）に。また、食べ放題コースでは小学生未満が無料、小学生は半額、60歳以上は500円引き（税込）となる。

対象コースには、期間限定の「旨辛 麻辣湯しゃぶ」や「葱たんしゃぶ」も含まれる。「旨辛 麻辣湯しゃぶ」は、山椒、クミン、八角、シナモンなど9種の薬膳スパイスに青花椒油と豆板醤を重ねた「旨辛薬膳麻辣湯だし」が特徴。さらに「痺辛ニラ醤」「トマトペースト」「バジルペースト」の3種の味変トッピングで、自分好みにアレンジしながら楽しめる。

一方の「葱たんしゃぶ」は、鶏の旨みを凝縮した「鶏清湯だし」に、ごまの老舗「九鬼」の胡麻油を合わせたやさしい味わいの一品。彩り洒落ねぎや赤軸水菜、チンゲン菜などの季節野菜も楽しめる。

「旨辛 麻辣湯しゃぶ」「葱たんしゃぶ」の食べ放題は、豚コースが4,378円（税込）、牛コースが4,708円（税込）、黒毛和牛コースが5,918円（税込）、霜降り黒毛和牛コースが7,568円（税込）。販売期間は5月27日から7月14日までとなっている。