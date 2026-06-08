松本人志とダイアン津田が考案したラーメンが商品化！ | RBB TODAY

ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+」と、ラーメン通販サイト「宅麺.com」がコラボ。松本人志とダイアン・津田篤宏が考案したラーメン2種が、7月11日正午から販売される。

今回登場するのは、「宅麺ダウプラーメン ダウちゃん（醤油）」と「宅麺ダウプラーメン プラちゃん（豚骨魚介）」。いずれも価格は1500円（税抜）で、「宅麺.com」にて販売される。

「宅麺ダウプラーメン ダウちゃん（醤油）」「宅麺ダウプラーメン プラちゃん（豚骨魚介）」

2種類のラーメンは、「DOWNTOWN+」で3月に配信された「松本人志と〇〇したい！」から誕生したもの。番組内では、ゲストとして出演した津田が、松本とともに理想のラーメンづくりに挑戦した。

ダイアン津田©吉本興業

津田は、休日に自宅で鶏ガラからスープを煮込み、チャーシューも自家製で仕上げるほどのラーメン好き。スープや麺、具材について2人で意見を交わし、試作を重ねながら、それぞれのこだわりを詰め込んだ一杯を完成させた。

「宅麺ダウプラーメン ダウちゃん（醤油）」は、すっきりとした王道の醤油味に、魚介の深みと鶏油の香りを加えた中華そば。ちぢれ麺を合わせ、どこか懐かしさを感じさせながらも、新しさのある味わいに仕上げた。

宅麺ダウプラーメン プラちゃん（豚骨魚介）

一方、「宅麺ダウプラーメン プラちゃん（豚骨魚介）」は、何層にも重なり合う豚骨の旨みが特徴。太く短いツルコシストレート麺がスープを適度にすくい、小麦の香りとともに楽しめる一杯となっている。

津田は、今回の商品について「松本さんと僕の好みを擦り合わせて出来たサイコーの2種類のラーメンです！ ごいごいすーな味を楽しんで欲しいです」とコメントしている。