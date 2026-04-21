【肉の日】ステーキのあさくま、「サーロインステーキ」最大66%増量！毎月25日・26日に「肉の日 お客様感謝デー」を開催 | RBB TODAY

「ステーキのあさくま」は、25日および26日の2日間限定で「肉の日 お客様感謝デー」を開催する。

同イベントは、毎月最終の土曜日と日曜日にだけ実施される特別企画だ。目玉となるのは、人気メニュー「サーロインステーキ」の増量キャンペーン。一頭の牛のなかでも甘みとやわらかさが際立つとされるこの部位を、価格はそのままに通常サイズから50～66%も増量し、ランチタイムからディナータイムまで提供する。

「肉の日 お客様感謝デー」

注目の限定メニューはすべて税抜価格での提供となり、通常120gが50%増量の180gで2730円、180gが66%増量の300gで3510円、そして300gが50%増量の450gで4590円で楽しめる。すべての限定メニューには、45品が並ぶサラダバーがセットになっている。あさくまの濃厚なコーンスープや牛すじカレー、さらにはデザートバーまで付いてくる。

「サラダバー 」

また、同キャンペーンは愛知・三重・岐阜・静岡・東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・大阪・岡山の計70店舗で実施される。なお、一部実施しない店舗や別日程の店舗があるほか、サラダバーの提供がない鶴見店では価格が異なる。