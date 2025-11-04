KFC、本日よりクリスマスメニュー予約開始！大人気の“パーティバーレル”は早期注文で500円引き | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは11月4日から、全国のKFC店舗およびKFCネットオーダーにてクリスマスメニューの予約受付を開始した。今年は12月19日から25日までの7日間、予約商品を受け取ることができる。

KFC「クリスマスキャンペーン」

今年のケンタッキークリスマスは、発売40周年を迎える「パーティバーレル」をはじめ、華やかなメニューが登場。過去40年間にわたりケンタッキークリスマスを楽しく彩ってきた「パーティバーレル」は、歴代のバーレルデザインを取り入れた40周年記念デザインで登場する。

定番の「オリジナルチキン」に加え、国産鶏100%のひき肉を使用した「国産鶏の特製ミートグラタン」や、ストロベリームースとバニラムースの2層仕立てが楽しめる「ストロベリーバニラムース」などが入っている。

左から「五穀味鶏 ローストレッグ」「五穀味鶏 胸肉ロースト」

さらに、毎年好評の柔らかな食感とにんにく醤油の香ばしい風味が特徴の「チキンテンダー」、骨付もも肉を香ばしく焼き上げたジューシーな「バーベキューチキン」、「五穀味鶏」シリーズなど、クリスマスだけの特別メニューもラインアップしている。

今年は、混雑を避けた「オフピーク予約」をKFCネットオーダー限定で実施する。オフピーク時間帯の受け取りで予約した方には、対象商品1点の購入につき、「バーガーお試し券」を1枚プレゼントする。

左から「クリスマスパック ペア」「クリスマスパック S」「クリスマスパック A」

左から「クリスマスパック B」「クリスマスパック C」「バーベキューチキンコンボ

「バーガーお試し券」は2026年1月5日から2月28日までの期間、KFCネットオーダー限定で「チキンフィレバーガー」または「和風チキンカツバーガー」と無料で引き換えできる。

さらに12月12日までに「パーティバーレル」を店頭またはKFCネットオーダーで予約すると、通常価格より500円お得に購入できる「Xmas早割」も実施中だ。

「バーベキューチキンつき ビスポテBOX」

「パーティバーレル オリジナル」は5490円（Xmas早割価格4990円）、「パーティバーレル バラエティ」は5490円（Xmas早割価格4990円）で販売する。

クリスマスの食卓をさらに充実させる「サイドBOX・パック」も今年登場。クリスマスメニュー限定の「チキンテンダー」に加え、「ビスケット」や「ポテト」など、人気のサイドメニューを組み合わせたパックも用意した。