 本田紗来、入学式の写真公開！スーツ姿に「似合う」「美人さん」 | RBB TODAY
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本田紗来、入学式の写真公開！スーツ姿に「似合う」「美人さん」

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本田紗来（写真は本田紗来の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • 本田紗来（写真は本田紗来の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • 本田紗来（写真は本田紗来の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　女優でタレントの本田紗来が19日にXを更新し、入学式でのスーツ姿を公開した。

　投稿では「入学式の写真ですっ」とコメントを添え、明治大学の入学式に出席した際の写真を披露。ダークカラーのスーツに白のボウタイブラウスを合わせた上品なコーディネートで、フレッシュな雰囲気を見せている。

本田紗来（写真は本田紗来の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ヘアスタイルは、抜け感と上品さを兼ね備えた低めの位置のまとめ髪。さらに、ピンク系のチークとリップで柔らかな印象をプラスし、洗練されたスタイルに仕上げている。

　コメント欄には「似合う！」「美人さん」「初々しくて写真映えする」といった声が寄せられ、反響を集めている。


本田紗来、明治大学入学を報告「充実した大学生活にしていきます」 | RBB TODAY
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女優でタレントの本田紗来が明治大学に入学したことをXで報告した。日本武道館前での入学式の写真を公開し、充実した大学生活を目指す意気込みを語った。姉の本田真凜も同大学を卒業している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/09/246394.html続きを読む »

本田紗来、高校卒業を報告！姉・真凜＆望結が祝福 | RBB TODAY
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本田紗来が高校卒業をインスタで報告し、姉妹やファンから祝福された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/03/244677.html続きを読む »

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