本田紗来、入学式の写真公開！スーツ姿に「似合う」「美人さん」 | RBB TODAY

女優でタレントの本田紗来が19日にXを更新し、入学式でのスーツ姿を公開した。
投稿では「入学式の写真ですっ」とコメントを添え、明治大学の入学式に出席した際の写真を披露。ダークカラーのスーツに白のボウタイブラウスを合わせた上品なコーディネートで、フレッシュな雰囲気を見せている。
ヘアスタイルは、抜け感と上品さを兼ね備えた低めの位置のまとめ髪。さらに、ピンク系のチークとリップで柔らかな印象をプラスし、洗練されたスタイルに仕上げている。
コメント欄には「似合う！」「美人さん」「初々しくて写真映えする」といった声が寄せられ、反響を集めている。
本田紗来、明治大学入学を報告「充実した大学生活にしていきます」 | RBB TODAY
女優でタレントの本田紗来が明治大学に入学したことをXで報告した。日本武道館前での入学式の写真を公開し、充実した大学生活を目指す意気込みを語った。姉の本田真凜も同大学を卒業している。
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本田紗来、高校卒業を報告！姉・真凜＆望結が祝福 | RBB TODAY
本田紗来が高校卒業をインスタで報告し、姉妹やファンから祝福された。
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