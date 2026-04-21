本田紗来、入学式の写真公開！スーツ姿に「似合う」「美人さん」 | RBB TODAY

女優でタレントの本田紗来が19日にXを更新し、入学式でのスーツ姿を公開した。



投稿では「入学式の写真ですっ」とコメントを添え、明治大学の入学式に出席した際の写真を披露。ダークカラーのスーツに白のボウタイブラウスを合わせた上品なコーディネートで、フレッシュな雰囲気を見せている。

本田紗来（写真は本田紗来の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ヘアスタイルは、抜け感と上品さを兼ね備えた低めの位置のまとめ髪。さらに、ピンク系のチークとリップで柔らかな印象をプラスし、洗練されたスタイルに仕上げている。

コメント欄には「似合う！」「美人さん」「初々しくて写真映えする」といった声が寄せられ、反響を集めている。