LDH、不適切情報拡散に警鐘「タレントも深く心を痛めております」 | RBB TODAY

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LDH、不適切情報拡散に警鐘「タレントも深く心を痛めております」

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　EXILEなどが所属するLDH JAPANが4月20日に公式サイト上で、SNSでの不確かな情報を拡散する行為に対して警鐘を鳴らした。

　LDHは20日、「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」を公開。「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております」と明かした。

　その上で、「このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深く傷つけ、名誉や信用を損なうこともあります」と指摘した。

　今後、こうした行為により権利侵害や業務への影響が生じたと判断した場合には厳正に対処せざるを得なくなるとのこと。LDHは、「不確かな情報、人格的に傷つけるような表現、憶測に基づく指摘の発信・拡散については十分にご注意いただきますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。

　また、LDHは「多くの方が日頃からルールやマナーを守り、温かく応援してくださっている」としながらも、一部の行為により、「LDHスタッフはもちろん、所属アーティスト・タレントも深く心を痛めております」と明かした。

　最後には、「今後も、皆さまに安心して応援いただける環境を大切にしながら、活動を続けてまいります」とつづった。

※LDHが不適切情報拡散に警鐘


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