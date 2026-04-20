「R・I・P GIRLS 2025」が最新写真集『湯けむり にゅうよく旅』シリーズを2冊同時に発売！ | RBB TODAY

昨年発売されたグラビアアイドルユニット「R・I・P GIRLS2025」による写真集『湯けむり にゅうよく旅』のデジタル限定写真集『湯けむり にゅうよく旅～Another Edition～』と『湯けむり にゅうよく旅 ～BEST SELECTION～』（共にワニブックス）が20日に2冊同時発売される。

R・I・P GIRLS2025 写真集『湯けむり にゅうよく旅～BEST SELECTION』撮影：中山雅文

R・I・P GIRLS2025 写真集『湯けむり にゅうよく旅～BEST SELECTION』撮影：中山雅文

『湯けむり にゅうよく旅～Another Edition～』は本編には入りきらなかったドキドキショットを収録。5人の魅力がさらに追加された至福の一冊となっている。『湯けむり にゅうよく旅 ～BEST SELECTION～』は、同時にリリースされるAnother Editionからセレクトしたカットも入ったまさに“究極のベスト版”。ソロ写真集5冊以上の満足感を得られること間違いなし!?の5人の魅力をすべて堪能できる内容になっている。

R・I・P GIRLS2025 写真集『湯けむり にゅうよく旅～BEST SELECTION』撮影：中山雅文

ユニットを構成するのは橋本梨菜、葉月あや、三田悠貴、堀みなみ、山田あいの5人。それぞれが個性豊かなプロフィールを持つ実力派グラビアアイドルだ。

橋本梨菜は1993年9月13日生まれ、大阪府出身。「なにわのブラックダイアモンド」として注目を浴び、グラビア活動に加え、近年は映画などの俳優業でも注目を集めている。

葉月あやは1991年6月9日生まれ、愛知県出身。数々の話題作となる写真集やDVDを発売してきたグラビア界のレジェンドとして知られる存在だ。

R・I・P GIRLS2025 写真集『湯けむり にゅうよく旅～BEST SELECTION』撮影：中山雅文

R・I・P GIRLS2025 写真集『湯けむり にゅうよく旅～BEST SELECTION』撮影：中山雅文

三田悠貴は1998年5月7日生まれ、岐阜県出身。Gカップの圧倒的なボディが話題を呼び、グラビア以外でも「軽トラ女子」として話題を呼んでいる。

堀みなみは2000年12月9日生まれ、東京都出身。調理師免許を持つ多才な一面も持ち、そのキャッチコピーは「世界の妹」。愛らしいルックスで多くのファンを魅了している。

R・I・P GIRLS2025 写真集『湯けむり にゅうよく旅～BEST SELECTION』撮影：中山雅文

山田あいは2003年9月11日生まれ、東京都出身。昨年発売の初写真集が大ヒットを記録した、令和の超新星として今まさに旋風を巻き起こしている存在だ。