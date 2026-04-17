 濱口優＆南明奈、東京ディズニーシーで家族3ショット「息子くんもミニーマウスに逢えて大喜び」 | RBB TODAY
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濱口優＆南明奈、東京ディズニーシーで家族3ショット「息子くんもミニーマウスに逢えて大喜び」

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濱口優・南明奈【撮影／小宮山あきの】
  • 濱口優・南明奈【撮影／小宮山あきの】

　お笑いコンビ・よゐこの濱口優が4月16日にインスタグラムを更新し、妻でタレントの南明奈と長男とともに開園25周年を迎えた東京ディズニーシーに招待されたことを報告。家族3ショットを公開した。

　濱口はインスタグラムで「東京ディズニーリゾート様に招待して頂き東京ディズニーシーに家族で行かせて頂きました」と明かし、息子を抱っこした自身と南との3ショットを披露した。

　また、「息子くんもミニーマウスに逢えて大喜び」と、息子がミニーと抱き合っている写真も公開。「凄く楽しい時間を過ごせました」「ありがとうございました」と感謝をつづった。

　同日、南もインスタグラムを更新し、「ジュビリーブルーに彩られたパークがとってもキレイでした」と園内の写真をアップした。

　ポストには、「素敵な家族写真」「こんな家族になりたい」「幸せなお写真、ありがとうございます」という声が集まっている。

※濱口優がディズニーシーでの家族3ショットを公開
※南明奈がディズニーシーでの家族3ショットを公開


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