【アジア蹴球リサーチ】FC町田ゼルビアが警戒すべきシャバーブ・アル・アハリの刺客4選＋1 | RBB TODAY

FC町田ゼルビアは4月22日（日本時間）、サウジアラビア・ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でUAEのシャバーブ・アル・アハリと対戦する。

準々決勝では元ブラジル代表MFファビーニョなどスター選手を多く擁するアル・イテハド（サウジアラビア）を下し、ついにアジアの4強に名を連ねた町田。対するシャバーブ・アル・アハリはラウンド16でトラークトゥール（イラン）、準々決勝でブリーラム・ユナイテッド（タイ）を破り、準決勝進出を果たした。

【注目】堕ちたアジアの盟主…「K」が「J」に突きつけられた残酷な現実

UAE勢ではアル・アインが2023-2024シーズン大会で優勝しているが、シャバーブ・アル・アハリはどんなチームか。今回は町田が警戒すべき“刺客”を「4+1」人で紹介する。

サイード・エザトラヒ（29）

イラン代表でワールドカップ2大会を経験したボランチ。森保ジャパンを破った2024年アジアカップ準々決勝にも出場しており、過去にはハリルジャパンとの親善試合も戦っている。これまでロシアやイングランド、ベルギー、デンマーク、カタールを渡り歩き、2022年よりシャバーブ・アル・アハリでプレー。ベルギーのオイペンでは豊川雄太（大宮）とチームメイトだった。

フェデリコ・カルタビア（33）

背番号10番を背負うアルゼンチン出身のウィンガー。バレンシア下部組織出身でラ・リーガ通算105試合に出場しており、2014年にはコルドバで元日本代表FWハーフナー・マイク氏とも同僚だった。デポルティーボ・ラ・コルーニャから2019年より2年間シャバーブ・アル・アハリへレンタル移籍し、2022年から完全移籍してプレーを続けている。

ボグダン・プラニッチ（34）

セルビアの世代別代表歴を持つセンターバック。母国で長くキャリアを積み、ルーマニアのFCSB、イスラエルのマッカビ・ハイファを経て2022年よりシャバーブ・アル・アハリに所属している。UEFAヨーロッパリーグやUEFAヨーロッパカンファレンスリーグなど欧州の国際大会を戦った経験を持ち、マッカビ・ハイファでは町田MFネタ・ラヴィと一緒にプレーしたことも。

ワリド・アッバス（40）

2002年にデビューして今年プロ24年目となる元UAE代表の重鎮。ACLはクラブ前身のアル・アハリ・ドバイで2015年大会準優勝を経験しており、通算61試合に出場している。代表では歴代10位となるAマッチ通算106試合出場の記録を持ち、2011年からアジアカップに3大会連続出場。ザックジャパンやハリルジャパンとも対戦した。

サルダル・アズムン（31）

元イラン代表の長身ストライカー。これまでアジアカップ3大会とワールドカップ2大会に出場し、Aマッチ通算57ゴールは歴代3位。ゼニト・サンクトペテルブルクやバイエル・レバークーゼン、ローマなど欧州で長年活躍し、ロシア時代には年間MVPや得点王にも輝いた経歴を持つ。ブリーラム・ユナイテッド戦はベンチ外だったが、町田戦で出場するとなれば警戒すべき一人だ。

（写真提供＝OSEN）サルダル・アズムン

クラブ史上初のACLEで4強まで突き進んだ町田は、ファイナルの舞台に足を踏み入れることができるか。対戦相手のシャバーブ・アル・アハリに関するチーム情報はスポーツ動画配信サービス『DAZN』で確認できる。キックオフは日本時間22日1時15分だ。

■【画像】「サッカーが格闘技に変貌」韓国で試合中に相手の顔面殴打→処分なしの決定が大炎上

■日本はおろか「中国より下」…アジアでの立場を失いつつある韓国サッカー、突きつけられた現実

■【写真】サッカー韓国代表選手、無礼な“握手拒否”の瞬間…海外メディアも批判「無視する行動」