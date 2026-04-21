映画「アギトー超能力戦争ー」、要潤の変身シーンが公開に「なにこれ超カッコイイ」「ワクワク止まらん」 | RBB TODAY

4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」の公式Xが21日、主人公・氷川誠を演じる要潤の変身シーンを公開し、ファンの間で話題になっている。

仮面ライダー生誕55周年記念作として製作された本作。要が演じる氷川誠は2001年～2002年にかけて放送された「仮面ライダーアギト」の主人公。本作は「仮面ライダーアギト」が25年の時を経て新たに紡がれる超能力アクション大作となっている。

今回公開された変身シーンは、氷川が仮面ライダーG7へ変身する場面。氷川がシャツを脱ぐと、中から青いスーツと変身ベルトが登場する。

また、氷川がスーツのボタンを押すと、周囲から黄色のドローンが飛んできて、スーツに装着。機械音を立てながらひとつひとつのパーツが組み合わさり、動画の最後には最新の武器である「GZ-10 オロチ」が伸びる様子も映された。

このポストには、「なにこれ超カッコイイじゃん」「ワクワク止まらんわ」「男の子の大好きなカッコいいが詰まってる…」という声が集まっている。

※映画「アギトー超能力戦争ー」公式Xが変身シーンを公開

