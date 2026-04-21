映画「アギトー超能力戦争ー」、要潤の変身シーンが公開に「なにこれ超カッコイイ」「ワクワク止まらん」 | RBB TODAY

4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」の公式Xが21日、主人公・氷川誠を演じる要潤の変身シーンを公開し、ファンの間で話題になっている。
仮面ライダー生誕55周年記念作として製作された本作。要が演じる氷川誠は2001年～2002年にかけて放送された「仮面ライダーアギト」の主人公。本作は「仮面ライダーアギト」が25年の時を経て新たに紡がれる超能力アクション大作となっている。
今回公開された変身シーンは、氷川が仮面ライダーG7へ変身する場面。氷川がシャツを脱ぐと、中から青いスーツと変身ベルトが登場する。
また、氷川がスーツのボタンを押すと、周囲から黄色のドローンが飛んできて、スーツに装着。機械音を立てながらひとつひとつのパーツが組み合わさり、動画の最後には最新の武器である「GZ-10 オロチ」が伸びる様子も映された。
このポストには、「なにこれ超カッコイイじゃん」「ワクワク止まらんわ」「男の子の大好きなカッコいいが詰まってる…」という声が集まっている。
要潤、25年前の俳優デビュー作「仮面ライダーアギト」新作映画で主演に！「アギトは自分にとって俳優人生の原点であり、挑戦と成長の始まり」 | RBB TODAY
仮面ライダーアギト25年ぶりの新作映画「アギト-超能力戦争-」が4月29日公開され、要潤が主演で復帰。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/28/243033.html続きを読む »
ゆうちゃみ、映画『アギト―超能力戦争―』舞台挨拶で感激！「ギャルが仮面ライダーになれると思ってなかった」 | RBB TODAY
映画『アギト―超能力戦争―』の完成披露舞台挨拶が開催され、ゆうちゃみやベッキーらキャスト陣が作品の魅力をアピールした。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/10/246410.html続きを読む »
[BANDAI] [バンダイ SUPER BEST EX DX変身ベルトオルタリング シャイニングセット 対象年齢 8 才以上 仮面ライダーアギト
￥12,927
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥12,927
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
バンダイ(BANDAI) SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーアギト／仮面ライダー響鬼 チューインガム 食玩 【BOX販売/12個セット】
￥7,590
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥7,590
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)