INI・田島将吾が腰痛で活動制限を発表「ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加」 | RBB TODAY

ボーイズグループ・INIが4月21日に公式サイト上で、メンバーの田島将吾について、腰痛の治療のため、ダンスパフォーマンスは不参加となることを発表した。
INIは「【お知らせ】 田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」の中で、田島について「以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けました」と報告。
本人との議論の結果、医師の所見と回復を最優先とし、当面は治療に専念するとのこと。「これに伴い、今後予定していますINIの活動のうち、ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加とさせていただきます」と発表した。
なお、ダンスパフォーマンスが伴わない活動は「医療スタッフと継続的に議論し、慎重に参加を検討していく予定」とのこと。
また、「活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」とした。
報告にネットからは、「ゆっくりしっかりたっぷり休んでバッチリ治せますように」「無理せずお大事に」「焦らず、治療に専念してね！」という声が集まっている。
INI・TXT・&TEAM・LE SSERAFIMなど“超豪華”な顔ぶれ！日本でも生配信の「人気歌謡 ON THE GO」出演者公開 | RBB TODAY
スペシャル公演プロジェクト「人気歌謡 ON THE GO」の最終ラインナップが確定したなか、“超”豪華な顔ぶれに期待が高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/16/246664.html続きを読む »
「銀河鉄道999」をゴダイゴとINIがメドレー！ 『うたコン』時代を彩ったドラマ主題歌を特集 | RBB TODAY
6月17日放送の『うたコン』（NHK総合）では、昭和から平成にかけて話題となったドラマ主題歌が貴重な映像とともに紹介される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/10/231425.html続きを読む »