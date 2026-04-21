INI・田島将吾が腰痛で活動制限を発表「ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加」 | RBB TODAY

ボーイズグループ・INIが4月21日に公式サイト上で、メンバーの田島将吾について、腰痛の治療のため、ダンスパフォーマンスは不参加となることを発表した。

INIは「【お知らせ】 田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」の中で、田島について「以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けました」と報告。

本人との議論の結果、医師の所見と回復を最優先とし、当面は治療に専念するとのこと。「これに伴い、今後予定していますINIの活動のうち、ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加とさせていただきます」と発表した。

なお、ダンスパフォーマンスが伴わない活動は「医療スタッフと継続的に議論し、慎重に参加を検討していく予定」とのこと。

また、「活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」とした。

報告にネットからは、「ゆっくりしっかりたっぷり休んでバッチリ治せますように」「無理せずお大事に」「焦らず、治療に専念してね！」という声が集まっている。

※INI・田島将吾が腰痛で活動制限へ

