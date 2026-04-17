沖侑果、Tバックちら見せ！グラビアオフショット公開 | RBB TODAY

STU48の元メンバーでタレントの沖侑果が16日にインスタグラムを更新し、雑誌「FRIDAY」（3月13日発売号）に掲載されたグラビアのオフショットを公開。「オフショット。もうしばらくお付き合い下さい」と切り出し、室内で撮影されたセクシーショットをアップした。
写真に映っているのは、グレーのビキニショーツの上に透け感のあるクロップド丈の白シースルートップスを合わせ、デニムを腰まで引き上げた着替え途中のようなスタイルで撮影に臨む沖の姿。
ほかにも窓辺で照れくさそうな笑顔を見せるカット、振り返ってカメラを見つめる大人っぽい表情のカット、スレンダーながら女性らしい美ヒップラインを強調したカットなど、バリエーション豊かなポージングを披露した。
また、ポストで沖は「二万人フォロワーありがとうございます！」とSNSの反響に感謝し、「インスタも投稿頻度もうちょっとがんばります」とつづった。
元STU48・沖侑果、純白レースのランジェリー姿でくびれ＆美バスト披露！「FRIDAY」オフショット公開 | RBB TODAY
STU48の元メンバーでグラビアアイドルの沖侑果が、雑誌「FRIDAY」の会員限定サービス「FRIDAY GOLD」の連載企画に起用され、未発表のグラビア写真100枚とムービーを公開した。インスタグラムではオフショットとして、白のレースランジェリー写真4枚を披露している。
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元STU48・沖侑果、ベージュストライプビキニでキッチン撮影！美バスト&美くびれで魅せる大人の色気 | RBB TODAY
元STU48の沖侑果がグラビアやコスプレ写真を公開し、大人の魅力を発揮している。
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