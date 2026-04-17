沖侑果、Tバックちら見せ！グラビアオフショット公開 | RBB TODAY

STU48の元メンバーでタレントの沖侑果が16日にインスタグラムを更新し、雑誌「FRIDAY」（3月13日発売号）に掲載されたグラビアのオフショットを公開。「オフショット。もうしばらくお付き合い下さい」と切り出し、室内で撮影されたセクシーショットをアップした。



写真に映っているのは、グレーのビキニショーツの上に透け感のあるクロップド丈の白シースルートップスを合わせ、デニムを腰まで引き上げた着替え途中のようなスタイルで撮影に臨む沖の姿。



（写真は沖侑果の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ほかにも窓辺で照れくさそうな笑顔を見せるカット、振り返ってカメラを見つめる大人っぽい表情のカット、スレンダーながら女性らしい美ヒップラインを強調したカットなど、バリエーション豊かなポージングを披露した。

また、ポストで沖は「二万人フォロワーありがとうございます！」とSNSの反響に感謝し、「インスタも投稿頻度もうちょっとがんばります」とつづった。

