キムタクも中島健人もCUTIE STREETも韓国へ　日本スターが“来韓”ではなく韓国市場を取りに行く時代に | RBB TODAY

日本のスターたちが、相次いで韓国へ向かっている。

木村拓哉はデビュー38年で初の公式来韓公演を決め、中島健人も韓国で初の単独公演を行う。

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坂口健太郎は韓国で濃密な舞台挨拶やトークイベントをこなし、CUTIE STREETは韓国の音楽番組に出演するばかりか、代表曲の韓国語バージョンまで正式リリースしている。

いま起きていることは、単なる来韓ラッシュではない。

日本のスターやアーティストが、韓国のファンに直接会い、韓国向けにコンテンツを作り、韓国市場を本気で取りに行き始めている。

木村拓哉、デビュー38年で初の韓国公演

象徴的なのは、やはり木村拓哉だ。

木村拓哉は9月から始まるツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」で、9月26日に仁川インスパイア・アリーナで単独コンサートを開催する。

（画像提供＝WAYSBE、LiveLand）木村拓哉

これは、デビュー38年で初めての公式来韓公演だ。

SMAP時代から日本大衆文化を代表するスターとして知られてきた木村拓哉が、いよいよ韓国のファンと直接向き合うことになる。しかも今回の公演は、ソロアーティスト転向後、初めての海外公演であり、初のアジアツアーの重要日程でもある。

韓国メディアも、彼を「日本の永遠のスター」「日本大衆文化の象徴」として紹介している。単なる日本の人気俳優の来韓ではなく、長く“日本エンタメ界の顔”を務めてきた人物が、韓国で初めて単独公演を行うという意味合いが強い。

これは、日本スターにとって韓国が“行けたら行く場所”ではなく、ツアーのなかに組み込むべき市場になっていることを示している。

木村拓哉に続くかのように、中島健人も初めて韓国ファンと単独公演で会う。

中島健人は10月3日と4日の2日間、ソウル・松坡区のオリンピック公園オリンピックホールで、アジアツアー「IDOL1ST KENTY ASIA TOUR 2026」のソウル公演を開催する予定だ。

（画像提供＝STARTO ENTERTAINMENT）中島健人

今回のツアーは、8月に台湾・台北で始まり、9月のタイ・バンコクを経て、ソウルで締めくくられる。つまり韓国公演は、アジアツアーの最後を飾る日程でもある。

中島健人は2011年にSexy Zoneのメンバーとしてデビューし、歌手活動と俳優活動を並行してきた。2024年からはソロアーティストとして独自の歩みを始め、音楽、パフォーマンス、演技の両面で活動を広げている。

韓国との接点もある。2015年にMBCで放送された韓国ドラマ『彼女はキレイだった』の日本版で主演を務めたことがあり、韓国メディアもその点に触れている。

中島健人の韓国公演もまた、「日本のスターが韓国に呼ばれる」というより、「日本のソロアーティストがアジア市場の中で韓国を重要拠点として組み込む」動きに見える。

木村拓哉と中島健人。世代もキャリアも違う2人が、同じ年に韓国で本格的な公演を行う。この並びだけでも、日本エンタメ界の韓国展開が新しい段階に入っていることは十分に伝わる。

坂口健太郎、CUTIE STREETの韓国プロモーション

音楽だけでなく、俳優の韓国プロモーションも濃くなっている。

最近、映画『盤上の向日葵』で主演を務める坂口健太郎は韓国を訪れ、記者懇談会、舞台挨拶、上映後のトークイベントに参加した。

（写真提供＝OSEN）5月29日、韓国で行われた記者懇談会に出席した坂口健太郎

特に注目されたのは、そのスケジュールの密度だ。坂口健太郎は2日間で16回の舞台挨拶と2回のトークイベントをこなした。韓国メディアは、日本では一般的に1日3～4回程度の舞台挨拶が多いことと比べても、かなり異例のスケジュールだったと伝えている。

ここにも、韓国市場の特徴が見える。韓国では、映画公開時に俳優や監督が劇場を回り、観客と直接会う舞台挨拶やトークイベントの文化が強い。ファンは作品そのものだけでなく、俳優の言葉や表情、現場での空気まで含めて受け取る。

坂口健太郎がそこに本格的に入り込んだことは、韓国の観客に“顔を見せる”ことの重要性を、日本側も理解し始めていることを示している。

日本で人気があるから韓国でも見てもらえる、という時代ではない。

韓国の観客に合わせて、韓国のプロモーション文化の中に入る。そこまでやって初めて、現地の熱量が生まれる。坂口健太郎の来韓プロモーションは、その好例といえる。

そして、音楽シーンで象徴的なのがCUTIE STREETだ。

CUTIE STREETは3月、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に出演し、バイラル曲『かわいいだけじゃだめですか？』を披露した。パステルカラーの衣装、弾けるような振付、あえて誇張された“かわいい”スタイルは、韓国の若い視聴者の間でも強い反応を呼んだ。

同パフォーマンス動画はYouTubeで1000万回以上再生され、メンバー別のフォーカス映像も100万回再生を超えるものが出た。韓国のオンライン上では、ふわふわした衣装を着たメンバーたちを「幸せなシャワーボール」「踊るカップケーキ」と表現する反応もあった。

（画像提供＝LIVET）『かわいいだけじゃだめですか？』韓国語バージョン

かつてなら、こうした強い“日本式のかわいさ”は、韓国では幼すぎる、ニッチすぎると見られたかもしれない。だが今は、その違いそのものが面白がられている。

しかもCUTIE STREETは、ただ韓国の音楽番組に出ただけではない。現地での反応を受けて、7月に再び韓国公演「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」を行う予定だ。さらに韓国語バージョンの楽曲や韓国語MV、韓国向けのショートフォーム、Vlogなども制作しているという。

これは、単なる来韓ではない何よりの証拠だ。韓国のファンに合わせて、韓国語で届け、韓国のSNS消費に合わせて広げる。まさにローカライズされたプロモーションといえる。

“韓国に行く”の先へ

ここで重要なのは、日本スターの韓国行きが、単なる訪問では終わらなくなっていることだ。

それぞれジャンルは違うが、共通しているのは、韓国のファンに“直接届く”動きをしている点だろう。

ドラマや映画で日韓の俳優が共演することは、すでに珍しい話ではなくなった。いま起きているのは、日本のスターやアーティストが、韓国市場に合わせて動き、韓国のファンダムを育てようとしている流れだ。

韓国は、単に距離が近い海外市場ではない。SNSの反応が速く、ファンダム文化が強く、音楽番組、舞台挨拶、トークイベント、ショートフォーム、ファンイベントが有機的につながる市場だ。

（写真提供＝OSEN）ドラマ『愛のあとにくるもの』で共演した坂口健太郎（左）とイ・セヨン

K-POP式の応援文化に慣れた観客は、日本コンテンツに対しても、気に入れば強い熱量で反応する。だからこそ、日本側も韓国を無視できなくなっている。

日本で売れているから韓国でも自然に広がる、という時代ではない。韓国のファンに合わせて、韓国で会い、韓国語で発信し、韓国のプロモーション文化に入っていく。そうした努力が、いまの韓国市場では求められている。

木村拓哉、中島健人、坂口健太郎、CUTIE STREETの動きは、その変化をそれぞれ別の形で示している。

日本のスターが韓国へ向かう流れは、もう珍しい来韓イベントではない。韓国のファンにどう届かせ、どう熱量を作るのか。そこまで設計して初めて、日本コンテンツは韓国市場で存在感を持てる時代になっている。

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