賀来賢人が『A-Studio+』に登場！妻・榮倉奈々を驚かせた出来事やプロデュース業への挑戦を語る | RBB TODAY

6日放送のトーク番組『A-Studio+』（TBS系）に、俳優・賀来賢人がゲストとして登場する。

俳優として第一線で活躍する一方、プロデュース業や映像制作会社の設立など新たな挑戦を続ける賀来。軽いノリで立ち上げた企画が思いがけず映像化へと発展したことや、「忍者」をテーマにしたドラマ制作のアイデアの原点が、家族旅行にあったという意外なエピソードも。

（C）TBS

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俳優とは異なる立場で作品づくりに向き合う中で、「まるで新人に戻ったような感覚だった」と話す賀来。新たなフィールドに飛び込んだからこそ感じた発見や面白さ、そして挑戦の日々をリアルに語る。

藤ヶ谷太輔は、賀来と親交の深い俳優・柄本時生を取材。柄本が「気づいたら英語がペラペラになっていた」と驚いた賀来の独自の英語上達法とは!?

一方、笑福亭鶴瓶は俳優でありプロデューサーとしても活躍する山田孝之を取材。賀来が背中を追い続ける憧れの存在・山田からは、「自分と同じように挑戦してくれている賢人の存在がうれしい」という言葉も。2人を結ぶ不思議な縁についても語られる。

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さらに、賀来プロデュース作品に出演する俳優・木村多江も登場。賀来が「どうしても一緒に仕事がしたかった」と熱烈オファーした理由が明かされるほか、木村が俳優の視点からプロデューサーとしての賀来の魅力を語る。

そして鶴瓶は、"パパ友"の俳優・今井隆文にも取材。ワンオペ育児中に賀来から連絡が入り、子どもたちと一緒に公園で遊ぶこともあるという2人の仲の良さが伝わるエピソードが続出。妻を驚かせた"ある出来事"の真相も明らかになり、家庭で起きた思わぬハプニングにスタジオは笑いに包まれる。

俳優、プロデューサー、そして家庭で見せる飾らない素顔と、さまざまな顔を持つ賀来の魅力がたっぷり詰まった30分となる。