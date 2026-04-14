厳選キャビアが食べ放題！奈良の美食宿が1周年記念コースを期間限定で提供 | RBB TODAY

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厳選キャビアが食べ放題！奈良の美食宿が1周年記念コースを期間限定で提供

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厳選されたキャビアを心ゆくまで。(はじまりの一皿)
  • 厳選されたキャビアを心ゆくまで。(はじまりの一皿)
  • 「穀雨(こくう)」の美しさを伝えるための一皿。
  • オマール海老と奈乃華(シェフ浦部のスペシャリテ1)
  • パテ・アン・クル―ト(シェフ浦部のスペシャリテ2)
  • 舌平目、十津川なめこ、ムール貝

　奈良県桜井市の美食宿「AUBERGE de SENVIE（オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ）」が、24日に開業1周年を迎えるにあたり、期間限定の1周年記念特別コース「Menu du 1er Anniversaire」を提供する。

厳選されたキャビアを心ゆくまで。(はじまりの一皿)

　同コースは全8品構成。冒頭のアミューズには厳選キャビアを「お好きなだけ」提供するスタイルを採用。前菜はオマール海老と奈良県産苺「奈乃華（なのか）」、またはフランス伝統料理「パテ・アン・クルート」から選べる。

オマール海老と奈乃華(シェフ浦部のスペシャリテ1)

　温前菜には二十四節気「穀雨」の季節に合わせ、あまご・菜の花・大和当帰を使った一皿を用意。魚料理は十津川なめことムール貝を合わせた舌平目、肉料理は鎌倉時代から続く大和牛のヒレ肉を炭火焼きで提供する。

パテ・アン・クル―ト(シェフ浦部のスペシャリテ2)

　コースの締めくくりは、客の目の前でフランベする「クレープ・シュゼット」。青い炎が舞うドラマチックな演出が1周年の祝宴を彩る。

舌平目、十津川なめこ、ムール貝

　提供期間は17日から30日まで。料金はランチ18,000円～、ディナー22,000円～。同施設は奈良県桜井市に位置する全9室のプライベートな美食宿で、「なら食と農の魅力創造国際大学校（NAFIC）」に隣接する。JR・近鉄「桜井駅」より車で約10分。予約は公式サイトまたは電話で受け付けている。


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