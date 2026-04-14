au、「この中の文字はなんでしょうか？」色覚検査表ネタにしたポスト削除で謝罪 | RBB TODAY

auの公式Xアカウントが4月14日、「内容に配慮に欠ける投稿」があったとして謝罪した。
問題となっているのは、同日にau公式アカウントが公開したポスト。「今日はオレンジデー」「ここでクイズ！」「この中の文字はなんでしょうか？？」とつづり、画像が公開されていた。
画像は、色覚異常を検査するための、いわゆる「石原式色覚検査表」をモチーフにしたと思われるもの。グレーや黄色などのドットの中に、淡いオレンジ色のドットで「au」と描かれていた。
この画像に対し、SNSからは「色覚障害の人馬鹿にしてます？」「なんでこれが面白いと思ったんですかね」「これ色覚異常を判定するやつですよ」という批判が殺到し、約2時間後に削除された。
その後、auは再び公式Xアカウントを更新し、「今朝、本アカウントから投稿した内容に配慮に欠ける投稿があり、削除いたしました」と報告。「配慮が不足していたことをお詫びします」と謝罪していた。
au新サービス「5G Fast Lane」は本当に速い？JR山手線の混雑駅で検証してみた | RBB TODAY
auの5G Fast Laneは混雑時でも速度低下抑制を狙うが、実測では200-300Mbps程度で大きな改善は期待しづらい。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/01/237427.html続きを読む »
クルマ×スマホのビッグデータで未来予測！トヨタ、KDDIらのデータ協業で何ができる？ | RBB TODAY
スマートフォンから寄せられる位置情報のビッグデータをもとに「いまどのくらいの人が何処に密集しているか」を把握でき、また「どのくらいの人が何処に移動するか」まで予測できるようになってきた。KDDIでは、この技術を活用して防災に取り組んでいく考えだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/04/27/160145.html続きを読む »