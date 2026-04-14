au、「この中の文字はなんでしょうか？」色覚検査表ネタにしたポスト削除で謝罪 | RBB TODAY

auの公式Xアカウントが4月14日、「内容に配慮に欠ける投稿」があったとして謝罪した。

問題となっているのは、同日にau公式アカウントが公開したポスト。「今日はオレンジデー」「ここでクイズ！」「この中の文字はなんでしょうか？？」とつづり、画像が公開されていた。

画像は、色覚異常を検査するための、いわゆる「石原式色覚検査表」をモチーフにしたと思われるもの。グレーや黄色などのドットの中に、淡いオレンジ色のドットで「au」と描かれていた。

この画像に対し、SNSからは「色覚障害の人馬鹿にしてます？」「なんでこれが面白いと思ったんですかね」「これ色覚異常を判定するやつですよ」という批判が殺到し、約2時間後に削除された。

その後、auは再び公式Xアカウントを更新し、「今朝、本アカウントから投稿した内容に配慮に欠ける投稿があり、削除いたしました」と報告。「配慮が不足していたことをお詫びします」と謝罪していた。

※au公式Xが配慮不足のポストを謝罪

