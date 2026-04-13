「村重BODY、過去最大露出」村重杏奈、"オトナなあんな"写真集のオフショット解禁 | RBB TODAY

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「村重BODY、過去最大露出」村重杏奈、"オトナなあんな"写真集のオフショット解禁

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村重杏奈【写真：竹内みちまろ】
  • 村重杏奈【写真：竹内みちまろ】

　ファッション誌「ViVi」が4月12日に公式Xを更新し、タレントの村重杏奈の写真集のオフショット動画を公開した。

　村重は5月29日に写真集「あんな」を発売する。

「ViVi」は公式Xで、「村重BODY、過去最大露出」とつづり、写真集『あんな』の発売をアナウンス。「"オトナなあんな"をテーマに過去最大露出のカットにも挑戦！！」とコメントした。

　ポストでは写真集の撮影の様子を捉えた動画も公開。一糸まとわぬ姿でバスタブで横たわる村重や、キャミソール一枚でアイスを食べている村重、水着姿などのオフショットが披露された。

　また、5月30日には都内でお渡し会も開催するとのこと。「みんな村重ちゃんに会いに来て」と呼びかけていた。

　このポストには、「会いたーい」「会いにいく」という声が集まっていた。

※【動画】「ViVi」、村重杏奈写真集のオフショット動画を公開


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