「村重BODY、過去最大露出」村重杏奈、"オトナなあんな"写真集のオフショット解禁 | RBB TODAY

ファッション誌「ViVi」が4月12日に公式Xを更新し、タレントの村重杏奈の写真集のオフショット動画を公開した。
「ViVi」は公式Xで、「村重BODY、過去最大露出」とつづり、写真集『あんな』の発売をアナウンス。「"オトナなあんな"をテーマに過去最大露出のカットにも挑戦！！」とコメントした。
ポストでは写真集の撮影の様子を捉えた動画も公開。一糸まとわぬ姿でバスタブで横たわる村重や、キャミソール一枚でアイスを食べている村重、水着姿などのオフショットが披露された。
また、5月30日には都内でお渡し会も開催するとのこと。「みんな村重ちゃんに会いに来て」と呼びかけていた。
このポストには、「会いたーい」「会いにいく」という声が集まっていた。
※【動画】「ViVi」、村重杏奈写真集のオフショット動画を公開
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