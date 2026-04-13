髙梨沙羅選手、エスコンで始球式「5度目になるんですが、届くことができなくて悔しい」 | RBB TODAY

北海道日本ハムファイターズ公式Xが12日、女子スキージャンプの髙梨沙羅選手が4月12日にエスコンフィールド北海道で行われたソフトバンク戦でファーストピッチセレモニーを行ったことを報告した。

日ハム公式Xは「ミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダル獲得」「女子スキージャンプの髙梨沙羅選手によるファーストピッチ」とコメントし、髙梨がファーストピッチを行っている動画を公開。

髙梨が投げたボールは緩やかな弧を描き、ワンバンして捕手のミットに入った。

また、髙梨は13日にインスタグラムを更新し、「ファイターズ対ソフトバンク戦のファーストピッチを務めさせて頂きました」と報告。

始球式を前にキャッチボールをする姿や、きつね耳のカチューシャを着けたりしている自身の動画も公開し、「初めてのES CONとても楽しかったです」と振り返っていた。

SNSには、「ナイピでした」「一流のアスリートの方の始球式は素敵」「沙羅さんステキでした」という声が集まっている。

※【動画】日ハム公式Xが髙梨の始球式を報告

※【動画】髙梨沙羅がエスコンでのファーストピッチを報告

