 髙梨沙羅選手、エスコンで始球式「5度目になるんですが、届くことができなくて悔しい」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

髙梨沙羅選手、エスコンで始球式「5度目になるんですが、届くことができなくて悔しい」

エンタメ ブログ
注目記事
高梨沙羅選手【写真：竹内みちまろ】
  • 高梨沙羅選手【写真：竹内みちまろ】

　北海道日本ハムファイターズ公式Xが12日、女子スキージャンプの髙梨沙羅選手が4月12日にエスコンフィールド北海道で行われたソフトバンク戦でファーストピッチセレモニーを行ったことを報告した。

　日ハム公式Xは「ミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダル獲得」「女子スキージャンプの髙梨沙羅選手によるファーストピッチ」とコメントし、髙梨がファーストピッチを行っている動画を公開。

　髙梨が投げたボールは緩やかな弧を描き、ワンバンして捕手のミットに入った。

　また、髙梨は13日にインスタグラムを更新し、「ファイターズ対ソフトバンク戦のファーストピッチを務めさせて頂きました」と報告。

　始球式を前にキャッチボールをする姿や、きつね耳のカチューシャを着けたりしている自身の動画も公開し、「初めてのES CONとても楽しかったです」と振り返っていた。

　SNSには、「ナイピでした」「一流のアスリートの方の始球式は素敵」「沙羅さんステキでした」という声が集まっている。

※【動画】日ハム公式Xが髙梨の始球式を報告
※【動画】髙梨沙羅がエスコンでのファーストピッチを報告


「もう裸でやるしか」「なんでとんだ後に」高梨沙羅選手、スーツ規定違反にネットで疑問の声続々 | RBB TODAY
画像
スキージャンプの高梨沙羅選手が15日、ノルディックスキー・ワールドカップジャンプ女子蔵王大会の個人第13戦にてスーツ規定違反で失格となり話題となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/01/16/205563.html続きを読む »

高梨沙羅、インスタで心境吐露「私の失格のせいで皆んなの人生を変えてしまった」 | RBB TODAY
画像
　7日、北京五輪ノルディックスキー・ジャンプの混合団体に出場した高梨沙羅選手が自身のインスタグラムを更新。心境を吐露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/09/195967.html続きを読む »
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top