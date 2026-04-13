丸高愛実、夫・柿谷曜一朗のサッカー流“メイク解説”動画が話題に！ | RBB TODAY

タレントの丸高愛実が自身のYouTubeを更新。夫でサッカー元日本代表・柿谷曜一朗が、丸高のメイクを”解説”する動画が「面白すぎる」と話題を集めている。

特に注目を集めているのが、男性が日頃感じている「メイクへの素朴な疑問」を代弁したかのような柿谷のツッコミだ。次々と重ねられるベースメイクに「顔が4層くらいになってる」「落書きしてるの？」と困惑し、リップをティッシュオフした際には「せっかく塗ったのに拭くんかい」と思わずツッコミ。SNSでは「男あるあるの心を代弁されてる感ハンパない！」などと共感の声が相次いでいる。

また、アイメイクの工程を「目がキープレイヤーすぎて他の選手（パーツ）が全くついてきてない」と表現するなど、元日本代表らしいサッカーに絡めた言い回しも印象的だ。

細かな工程を重ねる丸高に対し、「男で良かった。これだけ丁寧にやったやつを夜落とすんやろ？ 3日くらいは持ってほしい」と、女性の努力を尊重しつつも本音を漏らす場面も見られた。

さらに、10分以上にわたり解説をし続けた柿谷だが、動画の最後には「結果、化粧する前も後も可愛かった」と締めくくり、SNSでは「素敵な夫婦」「神回すぎる」「第2回に期待」といったコメントが多数寄せられている。

丸高はエイベックス×週刊プレイボーイのオーディション「TOP OF GRAVURE」のグランプリ受賞を経てデビュー。バラエティ番組などで活躍した後、2016年にサッカー元日本代表・柿谷曜一朗と結婚。2018年に第一子、2021年に第二子、2024年に第三子を出産し、現在は三児の母でもある。