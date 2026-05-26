前代未聞…阿部慎之助監督の電撃逮捕で揺れるジャイアンツ、韓国が注目する“1軍コーチ”の去就 | RBB TODAY

名門に激震が走った。

現職監督による暴行事件という、前代未聞の事態だ。

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NPB・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が5月25日、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えた疑いで逮捕された。

報道によると、当時、自宅では長女と15歳の次女が口論を繰り広げており、これを仲裁しようとした阿部監督が激昂し、暴行に至ったという。1部メディアは「首を絞めるなどの行為があった」とも報じている。

阿部監督は警察の調べに対し、容疑を認めている。また、当時の飲酒検知ではアルコール反応も確認されたという。幸い長女に大きな怪我はなく、阿部監督は26日未明に釈放されている。

この事件を受け、ジャイアンツの国松徹球団代表は「暴力は決して許されるものではない」とし、「辞任を含めた厳正な処分を検討する」とコメントした。

これに伴い、26日から始まる福岡ソフトバンクホークスとの交流戦は、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を執る。

こうした中、韓国ではある1人の指導者の去就に注目が集まっている。1軍打撃コーチを務めるイ・スンヨプ（李承燁）氏だ。

同氏は昨年、阿部監督からの熱烈な要請を受け、1軍打撃コーチに就任。現役時代、ともに巨人軍のクリーンアップを担った2人は、非常に深い信頼関係にあることで知られている。

（写真提供＝OSEN）現役時代の阿部監督（右）とイ・スンヨプコーチ。2008年撮影

実際、阿部監督が自ら連絡を取って秋季キャンプの臨時コーチを打診し、その後の正式な1軍コーチ就任へと繋げた経緯がある。

もちろん、現時点でイ・スンヨプコーチが今回の不祥事に直接関与している点は一切ない。また、外国人コーチという立場もあり、彼が監督代行を務める可能性も極めて低かった。

焦点は“ポスト阿部”の体制だ。阿部監督が辞任や更迭となった場合、新体制の発足に伴うコーチ陣の刷新は避けられないとの見方がある。一方で、シーズン中の急激な変化を避けるため、現在のコーチ陣を維持する可能性も残されている。

（写真提供＝OSEN）今年2月、沖縄で韓国のサムスン・ライオンズとオープン戦を行った際の1枚。阿部監督（右）とチェ・ウォンテ監督

巨人は現在セ・リーグで3位。7連勝後に阪神に3連敗を喫し、立て直しを図るタイミングで“指揮官逮捕”という超弩級の悪材料が舞い込んだ。名門は今、最大の危機に直面している。

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