BTS・JUNG KOOK、末っ子だけど序列1位…93万票で「マンネ・オン・トップ」に輝く | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、「マンネ（末っ子）・オン・トップ」に輝いた。

韓国の音楽配信プラットフォームBugsは、5月5日から19日まで「マンネ（末っ子）・オン・トップ！グループ内の序列1位！最高の末っ子は誰？」というテーマで投票を実施した。

【話題】JUNG KOOK、“食いしん坊スター”1位に！

JUNG KOOKは合計93万7777票を獲得した。得票率は59.8%で、圧倒的な支持を受けて1位を獲得した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

JUNG KOOKはBTSのメンバーたちも認める多才な実力者で、「黄金マンネ（黄金の末っ子）」というニックネームを持っている。優れた歌唱力とダンス、ラップの実力をすべて兼ね備えている。

JUNG KOOKは作詞・作曲・プロデュースにも継続的に参加してきた。 ビジュアルとフィジカル、そして多彩な魅力も彼の強みとして挙げられる。さらに、スポーツ、絵画、動画編集など様々な分野で才能を発揮し、ファンを魅了している。

なお、JUNG KOOKはこれまでに、「多才なグループ内の末っ子」、「最高の末っ子」、「K-POPボーイズグループ最強の末っ子」、「ベストK-POP末っ子」など、様々な末っ子関連の投票でトップに立ったことがある。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】JUNG KOOK、新たな“愛車”は約650万円の高級バイク!?

■【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？

■【写真】JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付け