「豪華！」「眼福 」のん＆高城れに、”同い年コンビ”笑顔オフショ公開で反響 | RBB TODAY

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「豪華！」「眼福 」のん＆高城れに、”同い年コンビ”笑顔オフショ公開で反響

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のん（写真はのんの公式ブログから）
  • のん（写真はのんの公式ブログから）
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　俳優・アーティストののんが24日に公式ブログを更新。アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れにとの2ショットを公開し、ファンから反響を集めている。

　同日放送の「愛と知識とのんとノブ」（MBS・TBS系）で自身初となる地上波バラエティー番組MCを務めたのん。ブログでは、「ガチ愛さんと」と題してブログを更新すると、「愛と知識とのんとノブ、観ていただきありがとうございます」と感謝。

　続けて「高城れにちゃんと！」とつづり、そろってピースサインをする仲睦まじい2ショットを公開。「れにちゃんの可愛すぎるZZ君を猫吸いさせていただきました。可愛過ぎた！」と、高城の愛猫とのエピソードも告白した。

　さらに、「豆大福もガストも美味しくて幸せ空間な番組でした」と収録を振り返り、充実した時間を過ごした様子をつづった。

　最後には「TVer 『愛と知識とのんとノブ』 一週間限定無料配信中」と番組をアピールし、ブログを締めくくった。

　この投稿にファンから「とても面白かった」「熱量高く観ておりました」「いろんな表情ののんちゃんが見られて、めちゃ幸せ」「正直で飾らないトークやリアクションが好感度満点」「のんさんの笑顔が見られて、とても幸せでした」「ノブさんとの掛け合いも、凄く楽しくて、ずっと続けて欲しい番組」「可愛い猫さんと、可愛い可愛いのんちゃんの共演は眼福」「美女二人で豪華！」などの声が寄せられている。

　同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。


のん、“女王感”あふれるドレス姿を公開！優雅な装いでファン魅了 | RBB TODAY
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のんはベルベットドレス姿で女王のような優雅さを披露し、絶賛されている。
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のん、スゴすぎる満開のバラとのショット公開！ファン「雰囲気良すぎ」「素敵な写真」と驚き | RBB TODAY
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俳優ののんが満開のバラが咲く庭園で撮影した近影をブログで公開。ベージュのワントーンコーデで、多彩な表情を見せる姿にファンから「バラに負けない美しさ」など絶賛のコメントが寄せられた。
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