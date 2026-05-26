「豪華！」「眼福 」のん＆高城れに、”同い年コンビ”笑顔オフショ公開で反響 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが24日に公式ブログを更新。アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れにとの2ショットを公開し、ファンから反響を集めている。

同日放送の「愛と知識とのんとノブ」（MBS・TBS系）で自身初となる地上波バラエティー番組MCを務めたのん。ブログでは、「ガチ愛さんと」と題してブログを更新すると、「愛と知識とのんとノブ、観ていただきありがとうございます」と感謝。

続けて「高城れにちゃんと！」とつづり、そろってピースサインをする仲睦まじい2ショットを公開。「れにちゃんの可愛すぎるZZ君を猫吸いさせていただきました。可愛過ぎた！」と、高城の愛猫とのエピソードも告白した。

さらに、「豆大福もガストも美味しくて幸せ空間な番組でした」と収録を振り返り、充実した時間を過ごした様子をつづった。

最後には「TVer 『愛と知識とのんとノブ』 一週間限定無料配信中」と番組をアピールし、ブログを締めくくった。

この投稿にファンから「とても面白かった」「熱量高く観ておりました」「いろんな表情ののんちゃんが見られて、めちゃ幸せ」「正直で飾らないトークやリアクションが好感度満点」「のんさんの笑顔が見られて、とても幸せでした」「ノブさんとの掛け合いも、凄く楽しくて、ずっと続けて欲しい番組」「可愛い猫さんと、可愛い可愛いのんちゃんの共演は眼福」「美女二人で豪華！」などの声が寄せられている。

同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。

