突然この世を去ったメンバーにも…“活動再開”のSHINee・キー、18周年で見せたメンバー愛が話題！ | RBB TODAY

活動を中断していたSHINeeのキーが、メンバーたちのために特別なプレゼントを用意した。

5月25日、SHINeeの公式チャンネルには「輝く少年たち、18回目の誕生日おめでとう」というタイトルの映像が公開された。

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この日、キーはデビュー18周年を迎え、メンバーに内緒でイベントを計画。スタッフたちはコンサート練習前のメンバーたちにフェイクインタビューを行っていたが、その途中で突然照明が消え、デビュー祝いのケーキを持ったスタッフたちが登場した。

サプライズイベントが終わった後、キーは「プレゼントを買ってきた」と言い、準備していた贈り物を取り出した。そのプレゼントは高級ブランドのジュエリー。メンバーにプレゼントを配ったキーは、「これは後で（ジョンヒョン）兄さんにも届けて」と話し、故ジョンヒョンさんの分まで忘れずに用意していた姿が注目を集めた。

オンユは「本当にびっくりした。ありがとう」と感謝し、テミンは「ジュエリー？ネックレスだね？これ今つけます」と、その場で着用。「この気持ちが本当に感動だよ。見ただけで誰かに任せたんじゃなくて、ヒョンが直接選んだデザインだって分かる」と感激した。

（画像＝SHINee公式YouTubeチャンネル）左からオンユ、ミンホ、テミン、キー

これに対しキーは、「それに、これは“セーブ・ザ・チルドレン”への寄付にもつながるものなんだ」と、特別な意味も説明した。ミンホも「大事に着けるよ。高価なのにこんなプレゼントまで」と感謝を伝えた。

ファンへメッセージも

その後、SHINeeのメンバーたちはSHINee WORLD（ファン）に向けたメッセージを届けた。オンユは「僕たちと一緒にこうして成長してきた時間が18年にもなるというのは、本当にすごいことだと思う。人生の半分以上を皆さんと共に過ごしてきたと思うと感慨深いし、これからもできる限り一緒に成長していけたらと思う。ありがとうございます」と語った。

ミンホは「18周年を祝ってくださって本当にありがとうございます。SHINee WORLDの皆さんも18周年おめでとう。今もこれからも一緒にたくさん良い時間を過ごせたらと思う。本当に感謝しています」とコメント。

テミンは「キー兄さんとデビューできて本当に良かったと思う。羨ましいでしょ？」とネックレスを自慢し、笑いを誘った。 さらに、「18年という時間は高校3年生くらいの年齢だけど、SHINeeがその年齢まで健康に育ってきた、そんな気持ちもある。そばでずっと見守って応援してくださったから、ここまで来られたんだと思う。これからも一緒に過ごしてきた時間の分だけ、もっと成長した姿を見せていくので、見守って愛してほしい。いつもありがとうございます。愛しています」と伝えた。

キーは「僕たちの誕生日でもあるし、皆さんにも本当におめでとうと言いたい。誰かにとっては成人になるほど長い時間、一緒に歩んでくださって、本当に感謝している。新しく好きになってくださった方も含めて、変わらず応援してくださることに心から感謝している。大げさに騒ぐというより、毎年迎える僕たちだけの記念日のように、幸せに過ごせたらと思う。僕たちはまた健康にコンサート準備に入り、当たり前のようにステージに立って歌う。ありがとうございます」と付け加えた。

（画像＝SHINee公式YouTubeチャンネル）キー

映像の最後には、キーがメンバーたちのためにプレゼントを購入する姿も映し出された。キーは「今、練習を終えて家に来た。コンサートのためにほぼ毎日練習している。本当に一生懸命に。カメラの前に立った理由は、デビュー記念日にプレゼントのようなものをしてあげたいと思ったから。でも“サプライズ”って言うにはちょっと照れくさいから、思い切って自分で買って渡そうと思って悩んでいる」と話した。

続けて、「長く残せるジュエリーがいいと思った。服は長く残すのが難しいから。記憶にも残るし、意味のあるものが何か考えた結果、これに決めた。デビュー記念として長く持っていることも大切だけど、“セーブ・ザ・チルドレン”自体の趣旨も素晴らしいし、デビューを記念しながら少しでも誰かの助けになることができれば意味があると思った」と説明した。

さらに、「今から注文する。明後日メンバーたちに会うから、一人一人分、ジョンヒョン兄さんの分まで当然用意して購入する。みんな喜んでくれたら嬉しい」と話し、「3カ月分割だよ。無利子だから」と冗談交じりに語り、メンバーへの愛情を見せて温かい雰囲気を醸し出した。

活動中止の経緯

なお、キーは昨年12月、“無免許医師”騒動に巻き込まれ、苦境に立たされた。当時、所属事務所のSMエンターテインメントは、「キーは知人の紹介でA氏が勤務する江南区の病院を訪れ、A氏を医師として認識した。その後も同病院で診療を受けてきたが、最近は病院訪問が難しい状況で、自宅で数回診療を受けたことがある。A氏を医師だと信じており、本人から特別な説明もなかったため、自宅診療が問題になるとは考えられなかった」と説明した。

キー自身も直接コメントを発表し、「自分はこうした問題とは無縁でいられると自負していたが、その考えが周囲をより慎重に見られなくしてしまったようだ。僕を信じ、応援してくださった多くの方々に申し訳なく、恥ずかしい気持ちだ」と謝罪。「今回の件に関して、自分にできることを誠実に行う。改めて自分自身と周囲を見つめ直す時間を持ちたい」と頭を下げた。

その後、キーは予定されていた活動や、レギュラー出演していたバラエティ番組などを降板し、活動を中断していた。

そんななか、SHINeeは5月29日から31日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催される8回目の単独コンサート「- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」を通じて、グループ活動に復帰し、再びファンの前に立つ予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。

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