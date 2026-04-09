本田紗来、明治大学入学を報告「充実した大学生活にしていきます」 | RBB TODAY

女優でタレントの本田紗来が4月9日にXを更新し、明治大学に入学したことを明かした。

本田はXで「大学に進学しました」と報告。7日に執り行われた明治大学の入学式の会場となった日本武道館前で撮影した自身の写真を公開した。

今後の大学生活について、「充実した大学生活にしていきます」とつづった。

このポストには、「ついに大学生か、早いな」「明大生が羨ましいです」「勉強もできてフィギュアもできてすごいと思う」という声が集まっている。

なお、姉でフィギュアスケート選手の本田真凜は2024年3月に明治大学を卒業したことを報告していた。

※【写真】本田紗来、明治大学入学を報告

