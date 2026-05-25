「2人とも僕にそっくり」大物歌手と結婚した『賢い医師生活』主演俳優、娘たちへの愛情覗かせる | RBB TODAY

俳優チョ・ジョンソクが、妻GUMMYとの結婚式を巡る長年の誤解に再び言及したほか、そっくりな2人の娘の外見まで公開し、愉快な家族の話を伝えた。

最近、女優ヘリのYouTubeコンテンツ「Hyell’s Club」の予告編にチョ・ジョンソクが出演し、彼ならではウィットに富んだトークを披露した。

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ヘリは、「ドラマ『トゥー・カップス～ただいま恋が憑依中!?～』で共演して以来、9年ぶりの再会だと思う」と嬉しそうに紹介し、チョ・ジョンソクは「ヘリは末っ子の妹のような雰囲気がある」と愛情を示した。続けて、「僕には妹もいないし、末っ子だけどね」と付け加え、笑いを誘った。

特にこの日、チョ・ジョンソクは今もなお続いている結婚式関連の誤解に言及し、目を引いた。彼は、「多くの方が未だに挙げたと思われているが、僕は結婚式を挙げていない」として、「知人から『結婚式になぜ呼んでくれなかったんだ』と言われた」と語り、爆笑をさらった。

実際、チョ・ジョンソクとGUMMYは2018年、華やかな結婚式の代わりに、家族と親しい知人のみで行う誓約式という形で夫婦となった。

（写真＝YouTubeチャンネル「ヘリ」）チョ・ジョンソク

あわせて、チョ・ジョンソクは2人の娘の容姿に関するエピソードも公開した。最近、自身のYouTubeチャンネルのライブ配信で彼は、「最初の子も次の子も娘だ」として、「長女は僕によく似ていて、次女は密かにGUMMYに似てくれることを期待していたが、なんと長女以上に僕に似ていた」と打ち明けた。

続けて、「次女はもう僕そのもの。本当にびっくりした」として、「我が家はチョ・ジョンソクが3人、GUMMYが1人だ」と冗談を言って、笑いを誘った。

その一方で、「顔は僕に似ているけれど、性格は次女がGUMMYに似ているようだ」と、娘たちへの愛情を覗かせた。

何年も続いている結婚式の誤解を愉快に釈明したチョ・ジョンソク。そこに自身の“コピー”である2人の娘の話まで加わり、心温まるエピソードとなった。

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