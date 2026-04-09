乃木坂46、ライブの熱狂を切り取った『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』Blu-ray＆DVDのジャケ写公開！ | RBB TODAY

乃木坂46が5月13日にリリースするLIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のジャケットアートワークが公開された。

乃木坂46 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』 JK写

新たに加入した6期生11名が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」は昨年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員。LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』はDAY1、DAY2と全く異なったセットリストで届けられた2日間の熱狂の夜を、余すことなく収録された作品となっている。

乃木坂46 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』 JK写

乃木坂46 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』 JK写

今回公開されたジャケットアートワークはスタジアムライブならではの豪華な舞台セットが目に飛びこんでくるアートワークや、ライブの熱狂を切り取ったようなアートワークが各ジャケットに収められている。また、合わせて収録内容詳細も発表。両日のセットリストに加え、完全生産限定盤には特典映像「Making of 13th BDL」の収録も決定。ライブだけでなく当日のバックヤードでの模様も合わせて楽しめる内容になっている。

乃木坂46 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』 JK写

昨日4月8日には41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』をリリースし、5月には東京ドームにて、6月からは全国8都市18公演を開催する乃木坂46。約2年ぶりとなる東京ドームにて行われる記念すべきバースデーライブ前に、新たなライブ映像集をチェックしたい。