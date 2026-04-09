櫻坂46・石森璃花がぐんまちゃんの新楽曲の歌唱を担当！リリックビデオショートバージョン公開で早くも反響 | RBB TODAY

櫻坂46の石森璃花が、群馬県のマスコットキャラクター・ぐんまちゃんの新楽曲「ぐんまちゃんバ！」で歌唱を担当することが発表された。

石森は群馬県出身。ぐんまちゃんの新楽曲は「ぐんまちゃんバ！」だ。同日、YouTubeで公開されたショートバージョンのリリックビデオで、石森は「おどれサンバ！」「ぐんまちゃんバ！」「みんなサンバ！」などと歌唱していた。

今回公開されたのは30秒のリリックビデオ。映像の最後には「ぐんまちゃんバ！ ぐんまちゃんバ！隊feat.石森璃花（櫻坂46）」「Coming Soon！」と今後の展開が予告されていた。

動画のコメント欄には、「なんだ、これは！？」「璃花ちゃんとぐんまちゃんのコラボ嬉しい！」「思ったより中毒性高くて好きです」という声が集まっている。

※櫻坂46・石森璃花、ぐんまちゃんの新楽曲の歌唱を担当

※【動画】石森璃花が歌唱を担当する「ぐんまちゃんバ！」Lyric Video Short ver.



