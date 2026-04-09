高杉真宙、芸能界屈指の“パン好き”木南晴夏への差し入れに本音「ハードルが高いなって」 | RBB TODAY

4月9日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に女優の木南晴夏と俳優の高杉真宙がゲストとして出演。高杉が木南にパンを差し入れしたというエピソードを明かした。

同日放送開始の木曜劇場「今夜、秘密のキッチンで」（同）で共演している2人。この日「ぽかぽか」では「お互いもやもやしていること」について暴露する一幕があった。

その中で高杉が木南にぶつけたのは「木南さんは無類のパン好きですが…僕がパンの差し入れしてもいいですか？」という疑問。

芸能界でも屈指のパン好きで有名な木南だが、高杉は「数多くのパンを食べてきた木南さんがいる中で、ハードルがちょっと高いなって」と告白。「おいしく食べてくださるとは思うんですけど、でもだったら木南さんが入れてくれた方が僕らも嬉しいだろうなっていう気持ちもあるから……」と悩みを明かした。

なお、高杉は以前別の現場でフルーツサンドBOXを差し入れしたとのこと。実際にスタジオに登場したそのフルーツサンド食べた木南は「おいしい！」と絶賛。

また、「これ差し入れであったらみんな喜びます」と話しており、高杉も嬉しそうな様子を見せていた。

