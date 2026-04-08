板野友美が経営者イメージのジャケット姿を披露「ピンとした気持ちになります」 | RBB TODAY

タレントの板野友美、お笑い芸人のニッポンの社長、横澤夏子が8日、都内にて開催された「令和8年経済センサス-活動調査 調査開始セレモニー」に出席。板野は経営者目線で経済センサスをアピールした。

板野友美【写真：りゅうこ】

「経済センサス‐活動調査」は、国内すべての事業所と企業を対象に、5年に一度行われる経済の国勢調査。その広報キャラクターを務める板野、ニッポンの社長、横澤が出演する新CM「郵送期間編」「配布期間編」「回収期間編」の3バージョンが公開された。CMでは、板野は女性経営者、辻皓平はビルメンテナンス業者、ケツは美容師、横澤はカフェ店員を演じ、それぞれの衣装でセレモニーに登場した。

ブルーのジャケットにブラックのパンツ姿という、経営者をイメージした服装を披露した板野は、自らもライフスタイルブランド「Rosy luce」とスキンケアブランド「peau de bébé」の2社を起業した経営者。「私自身実際に社長ではあるのですが、普段こういった服を着ることがあまりないので、背筋が伸びるというか、ピンとした気持ちになります」と心境を語った。

板野友美【写真：りゅうこ】

ビルメンテナンス業者の制服に身を包んだニッポンの社長・辻は、「結構似合うでしょ？」と胸を張りつつも、「『相方CM出てたね』と言われるんですけど、僕も出ています！溶け込みすぎて気づかれていない」とぼやき、笑いを誘った。ニッポンの社長・ケツの服装について、辻は「ナオトインティライミさん？」とイジり、ケツは「違いますよ。ピンポイントすぎる！美容師です！」とツッコミ。カフェの制服姿で笑顔を見せた横澤は「笹塚辺りのカフェにしようかな。明るくランチを提供しようかなと思ってます」と役設定の想像を膨らませた。

ニッポンの社長【写真：りゅうこ】

広報キャラクター就任についての気持ちを聞かれた板野は、「全企業が対象で、日本の経済の実態を把握する上で、非常に大切な調査だと知りました。私も会社の経営をしていて、ポップアップとかで店舗で販売することもあるのですが、今後自分自身が実店舗を出すことになった時には、経済センサスの調査結果を基にどこに出すかとか、どういう人たちが来るかとかいうところも知れる。なので、この調査を生かして今後も色々な分野に進出できたらいいなと考えています」と展望を語った。

辻は、コンビ名がニッポンの社長なだけに「ホンマの社長と間違えられてんちゃうかな」と心配したことを振り返り、ケツは「広報キャラクターとして、漫才やコントを通じて広く知ってもらえたら」と意気込んだ。

横澤は「スーパーやコンビニが近所にできる時も、企業さんがこの経済センサスの結果を見て、調査して作ってくれていると知りました。生活の近くにある存在なんだなと思いましたし、保育所や病院など必要不可欠な場所がこういう調査結果で出来上がっていくことはとても助かるので、ぜひぜひ皆さんに提出していただきたいなと思います」と消費者としての目線でアピールした。