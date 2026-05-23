パーカーの前を開けたまま無邪気に寝転んだことで現れた“絶景”　ジミンのボリューム感に「ドキドキします」 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のジミンが、ラフな自宅ショットで注目を集めている。

無防備な姿からのぞく“ボリューム感”が視線を奪った。

【写真】ジミン、無防備な“ボリューム感”

ジミンは最近、自身のSNSを通じて複数の写真や動画を公開した。

公開された写真には、自宅と思われる室内空間で、リラックスした時間を過ごすジミンの姿が収められていた。

ジミンは、グレーのジップアップパーカーを着用したナチュラルなスタイリングで、ベッドに寝転んでいる。ヘッドホンをつけたままカメラを見つめており、その表情は明るく、無邪気だ。

一方で、パーカーの前を開けていたため、無防備な大人の魅力ものぞかせる結果となった。

写真を見たファンは「家もかわいいし、ジミンもかわいい」「また恋に落ちた」「とても綺麗で幸せそう」「ドキドキします」といった称賛のコメントを残した。

（写真＝ジミンInstagram）

なお、ジミンは2012年にAOAのメンバーとしてデビューしたが、2020年に元メンバー、クォン・ミナとの間で起きた騒動によりグループを脱退。現在はソロアーティストとして活動を続けている。

◇ジミン プロフィール

1991年1月8日生まれ。本名シン・ジミン。2009年にFNCエンターテインメントの練習生となり、2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。グループのリーダーを務めたが、2020年に元メンバーの“いじめ告発”によって物議をかもし、脱退を余儀なくされた。2022年7月に新しい事務所と契約して芸能界に復帰。2023年2月には初のミニアルバム『BOXES』を発表した。

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