紺野あさ美、夫・杉浦稔大の夫との出会いは「渋谷区でお食事会」　接近手口に共演者から総ツッコミ | RBB TODAY

4月5日放送のママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ「秘密のママ園2」（ABEMA）にモーニング娘。の元メンバーでフリーアナウンサーの紺野あさ美が登場。夫でプロ野球選手の杉浦稔大との馴れ初めを明かした。

番組冒頭のトークの中で、4人の子どもを育てるバタバタ生活を語った紺野。一方、夫の杉浦とはモーニング娘。を卒業後、大学進学を経てテレビ東京アナウンサーになった際に出会ったと明かした。

MCの峯岸みなみから「本当によく言うっていったらあれですけど……女子アナとプロ野球選手っていう……」と気まずそうに指摘されると、紺野も「ちょっと前、そうですよね。よく聞きましたよね」と苦笑い。

また、出会いについて聞かれると、「いわゆるお食事会」と告白。峯岸が「やっぱりそういうのあるんだ！ なに区でやるんですか？」と聞くと、紺野は再び苦笑いしながら「渋谷区」と明かした。

紺野は「いかがわしい会ではなかったんですけど」と弁明。同じ北海道出身、かつ、当時杉浦が寮を出て一人暮らしをするエリアが紺野が以前住んでいたエリアだったということもあり、情報交換を通じながら仲良くなったとのこと。

これにMC陣からは「えっ」という声が上がり、近藤千尋は「そういう手口でね……」と指摘していた。

紺野がゲスト出演しているABEMA 『秘密のママ園2』#10は4月5日から配信されている。





