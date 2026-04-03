ILLIT、再び“かわいさ”全開！4thミニアルバムの1つめのコンセプト「PAW PAW」公開 | RBB TODAY

ILLIT(アイリット)が、再びかわいらしい姿で帰ってきた。「ただかわいいだけじゃない（NOT CUTE ANYMORE）」と宣言した彼女たちの、隠しきれない魅力が溢れている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITは4月30日に4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI(マミラピナタパイ) 』をリリースする。同アルバムは、相手との関係が深まるにつれて生まれる多様な感情を詰め込んだ作品で、その中で率直な自分の内面に集中し、複雑な感情さえも楽しむILLITの物語が込められている。タイトル曲「It’s Me」をはじめ、「GRWM (Get Ready With Me)」「paw, paw!」「Mamihlapinatapai」「Love, older you」の全5曲が収録される。

ILLITのメンバー（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）は、4月3日午後8時と9時にグループ公式SNSを通じて、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』の「PAW PAW」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。

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このバージョンは、ニューアルバムの収録曲「paw, paw!」の雰囲気を視覚的に表現している。ペットとの切ない関係をテーマにした楽曲の雰囲気に合わせ、5人のメンバーが普段から似ているとされる動物たちと一緒に一日を過ごす様子が描かれている。YUNAHとアフガン・ハウンド、MINJUとアヒル、MOKAと猫、WONHEEとモルモット、IROHAとトカゲがそれぞれペアを組み、お互いの温もりと視線を分かち合う瞬間を記録した写真は、まるで誰かの大切な日記を覗き見るような、ふんわりとした温かい感性を呼び起こす。

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コンセプトフィルムでは、動物たちと交流するメンバーのリラックスした自然な姿が映し出されている。外見はもちろん、些細な行動にまで見られる高いシンクロ率が興味深い。メンバーそれぞれの個性が際立ちつつも、ILLIT特有のキュートで明るいエネルギーが溢れている。

