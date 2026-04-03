平山あや、事務所移籍の夫・速水もこみちにエール「サポートできるように頑張る」 | RBB TODAY

タレントの平山あやが4月3日にインスタグラムを更新。独立を発表した夫で俳優の速水もこみちにエールを贈った。
速水は3月31日に所属事務所であった研音を退所することを発表。4月1日には「株式会社 IMO indigo magic Orchestra」に所属することを明かしていた。
平山はインスタグラムに速水の新しいアーティスト写真を公開し、「これから新たな景色がたくさん見れるように」と速水へのエールをつづった。
また、「私もサポートできるように頑張るよ！」と明かし、「色々あると思うけど一緒に頑張ろう」とつづった。
ファンには、「みなさんどうぞ速水もこみちの応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
このポストには「応援してます」「素敵です！」という声が集まっている。
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