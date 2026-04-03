Matt、松本人志と久々の再会ツーショット公開！”Matt加工”の松ちゃんに「笑顔が凄く素敵」の声も | RBB TODAY

タレントのMattが4月3日にインスタグラムを更新し、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志とのツーショットを公開した。

Mattはインスタグラムに「【DAWNTOWN+ 7:3トーク】がabemaにて公開されました（原文ママ）」と、お笑いコンビ・ダウンタウンのオンラインコンテンツである「DOWNTOWN+」に出演したことを報告。

ポストでは松本とのツーショット写真を公開。MattのSNS投稿おなじみの加工がされ、ふたりとも目が大きく、美肌となっていた

番組について、「松本さんと久しぶりに会えてたくさん笑えて餃子も一緒に作れてとっても楽しかった」と明かし、「是非見てねー！」と呼びかけていた。

このポストには、「笑顔が凄く素敵です」「松ちゃんとのトーク最高に面白かったです」「松ちゃんへの愛とリスペクトがあって素敵でした」という声が集まっている。

※Mattが松本人志とのツーショット写真を公開

