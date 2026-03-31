元SKE48・北野瑠華が結婚報告！「新しい環境でも自分らしく芸能活動を」 | RBB TODAY

SKE48の元メンバーでタレントの北野瑠華が3月31日にXを更新し、結婚したことを報告。また、所属事務所を退所したことも公表した。

北野はXに、白い花束を持ったウエディングドレス姿の自身の写真を公開。また、直筆の報告文もアップした。

その中で北野は、「私事ではございますがこの度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と明かした。

また、「同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」とも報告した。

北野は、「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます」と周囲に感謝。

その上で、「これからも感謝の気持ちを忘れず新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と今後も活動を続けていくことを表明した。

このポストには、「おめでとうございます！」「末永くお幸せにね」「これからも可愛い姿たくさん見せてね」という声が集まっている。

※【画像】北野瑠華が結婚を報告

