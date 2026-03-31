『水曜どうでしょう』新作ロケ開始か？公式サイトの「旅に出てます」にファン歓喜 | RBB TODAY

人気バラエティ番組「水曜どうでしょう」（HTB）の公式サイトが3月31日までに更新。新作ロケの開始を示唆する報告が行われ、ファンの期待が高まっている。

1996年から放送され、人気を博した「水曜どうでしょう」。俳優の大泉洋や鈴井貴之、ディレクターの藤村忠寿氏や嬉野雅道氏らが過酷なロケを行うという趣旨で、ローカル局の番組ながら大きな反響を集めた。

番組は2002年9月にレギュラー放送を終了したものの、現在も不定期で新作が放送されている。

そうした中、藤村氏は31日にXを更新し、「ホームページに何気なく出てます」「旅に出ます」とロケを行っていることを示唆。

番組公式サイトには、「旅に出てます」というメッセージが掲載されている。

また、鈴井貴之は藤村氏のポストを引用し、「そういう事です。行って来ます」とコメントした。

このポストには、「もうワクワクです！」「新作、楽しみにしております！」「良き旅を！」という声が集まっている。

今年で放送30周年を迎える同番組。9月にはイベント「水曜どうでしょう祭UNITE2026」も予定されており、アニバーサリーイヤーにおける新作ロケに大きな注目が集まっている。

※藤村忠寿氏が「水曜どうでしょう」新作ロケを示唆

※鈴井貴之が「水曜どうでしょう」ロケ「行って来ます」宣言

