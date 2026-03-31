元NMB48・白間美瑠、濡れ髪＆ランジェリー姿で魅せる大人の色気！表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY

31日に発売された『週刊SPA!』4月7・14日合併号（扶桑社）の表紙を、元NMB48の白間美瑠が飾っている。

撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子

撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子

誌面には、みうらじゅんとリリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛する、白間のスケール感と色気が増した現在の姿を捉えたグラビアが掲載されている。白間は1997年、大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビューし、2021年に同グループを卒業した。バラエティ番組など多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました 5』に出演。4th写真集『MERCI』（秋田書店）も発売中だ。

撮影/武田敏将 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/田中陽子

撮影/武田敏将 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/田中陽子

「美女地図」コーナーには、「ミスマガジン 2021」グランプリを獲得した和泉芳怜が登場し、春の陽気な日差しに照らされた姿を披露している 。和泉は2004年、神奈川県生まれ。現在は女優やグラビアで活躍中で、趣味は漫画、アニメ、ゲーム。特技は指でダンス、ビニール袋を高速でめくることだという。

撮影/細居幸次郎 ヘアメイク/升田みづき スタイリング/田中あゆ美

撮影/細居幸次郎 ヘアメイク/升田みづき スタイリング/田中あゆ美

「このあと、どうする？」コーナーの第79弾には西野夢菜が登場。お笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしが執筆したシナリオを、各誌の表紙を飾る西野が演じる 。西野は2001年、茨城県生まれ。2022年にグラビアデビューを果たし、現在はディーラーも務めるポーカー好きタレントとしても話題を集めている。

撮影/加藤岳 ヘアメイク/樋口明奈 スタイリング/田中あゆ美

撮影/加藤岳 ヘアメイク/樋口明奈 スタイリング/田中あゆ美

「清楚なお姉様の美脚」コーナーには、阿澄音々が登場。スラリと長い美脚をチャームポイントに、上品でグラマラスなスタイルを披露している。阿澄は2000年、神奈川県生まれ 。SUPER GT 2026 D'station Racingでは「フレッシュエンジェルズ」としてSUPER GTやスーパー耐久シリーズでサーキットを彩るほか、国内男子ゴルフツアー「前澤杯」のラウンドガールにも選出されている。