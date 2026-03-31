 元NMB48・白間美瑠、濡れ髪＆ランジェリー姿で魅せる大人の色気！表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY
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元NMB48・白間美瑠、濡れ髪＆ランジェリー姿で魅せる大人の色気！表紙＆巻頭グラビアに登場

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撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子
  • 撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子
  • 撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子
  • 撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子
  • 撮影/加藤岳 ヘアメイク/樋口明奈 スタイリング/田中あゆ美
  • 撮影/加藤岳 ヘアメイク/樋口明奈 スタイリング/田中あゆ美
  • 撮影/細居幸次郎 ヘアメイク/升田みづき スタイリング/田中あゆ美
  • 撮影/細居幸次郎 ヘアメイク/升田みづき スタイリング/田中あゆ美
  • 撮影/武田敏将 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/田中陽子

　31日に発売された『週刊SPA!』4月7・14日合併号（扶桑社）の表紙を、元NMB48の白間美瑠が飾っている。

撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子
撮影/中山雅文 ヘアメイク/TAKA スタイリング/米丸友子

　誌面には、みうらじゅんとリリー・フランキーが「アイドル枠のサイズ感を超えた」と絶賛する、白間のスケール感と色気が増した現在の姿を捉えたグラビアが掲載されている。白間は1997年、大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビューし、2021年に同グループを卒業した。バラエティ番組など多方面で活躍しており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました 5』に出演。4th写真集『MERCI』（秋田書店）も発売中だ。

撮影/武田敏将 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/田中陽子
撮影/武田敏将 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/田中陽子

　「美女地図」コーナーには、「ミスマガジン 2021」グランプリを獲得した和泉芳怜が登場し、春の陽気な日差しに照らされた姿を披露している 。和泉は2004年、神奈川県生まれ。現在は女優やグラビアで活躍中で、趣味は漫画、アニメ、ゲーム。特技は指でダンス、ビニール袋を高速でめくることだという。

撮影/細居幸次郎 ヘアメイク/升田みづき スタイリング/田中あゆ美
撮影/細居幸次郎 ヘアメイク/升田みづき スタイリング/田中あゆ美

　「このあと、どうする？」コーナーの第79弾には西野夢菜が登場。お笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしが執筆したシナリオを、各誌の表紙を飾る西野が演じる 。西野は2001年、茨城県生まれ。2022年にグラビアデビューを果たし、現在はディーラーも務めるポーカー好きタレントとしても話題を集めている。

撮影/加藤岳 ヘアメイク/樋口明奈 スタイリング/田中あゆ美
撮影/加藤岳 ヘアメイク/樋口明奈 スタイリング/田中あゆ美

「清楚なお姉様の美脚」コーナーには、阿澄音々が登場。スラリと長い美脚をチャームポイントに、上品でグラマラスなスタイルを披露している。阿澄は2000年、神奈川県生まれ 。SUPER GT 2026 D'station Racingでは「フレッシュエンジェルズ」としてSUPER GTやスーパー耐久シリーズでサーキットを彩るほか、国内男子ゴルフツアー「前澤杯」のラウンドガールにも選出されている。


白間美瑠、写真集撮影の舞台裏公開！セクシー水着でプールにダイブするシーンも!? | RBB TODAY
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NMB48・白間美瑠が2日、YouTubeチャンネル「みるるんチャンネル」を更新。7月7日に発売される卒業記念写真集『REBORN』（ヨシモトブックス）の撮影に密着した動画を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/06/03/189209.html?from=image-page-title&utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_8D4N9IGP続きを読む »

NMB48・白間美瑠が新境地！特別版表紙でセクシーすぎる姿披露 | RBB TODAY
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NMB48からの卒業を控える白間美瑠が23日発売の『アップトゥボーイ Vol.304』（ワニブックス）で10ページ巻頭グラビアに登場。さらに通常版と別に、白間が表紙・裏表紙を飾る特別版が発売される（内容は通常版と同一）。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/06/16/189572.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_BQSYA5Y5続きを読む »

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