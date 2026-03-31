 幸田あかり、3年ぶりにグラビア披露！艶やかな水着姿を披露 | RBB TODAY
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幸田あかり、3年ぶりにグラビア披露！艶やかな水着姿を披露

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幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和
  • 幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和
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  • 吉田恵美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志
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  • Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文
  • Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文
  • りんたろー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也

　31日発売の『FLASH』最新号（光文社）にて、かつて「吉田あかり」の名前で活動していたタレントの幸田あかりが、改名後初となる3年ぶりのグラビアに登場。新たなスタートにふさわしい、大人びた水着姿を披露している。

幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和
幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

　幸田は2017年に13歳でモデルデビューを果たし、女優としても活動。2021年の映画『ペテロの帰り道』で主演を務めたほか、4月24日から29日まで新宿眼科画廊スペース地下で上演予定の舞台『白さげないで、赤あげる。』への出演も控えている。また、同作となるデジタル写真集『消せない記憶』および『消えないぬくもり』（光文社）が各電子書店で発売中だ。

吉田恵美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志
吉田恵美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

同誌には、YouTube『片岡篤史チャンネル』のアシスタントとして注目を集め、スポーツリポーターとしても活躍する吉田恵美も初登場。ランジェリー姿でのグラビアで、引き締まったプロポーションを披露している。2025年9月に開催されたボクシング・井上尚弥選手の世界戦でラウンドガールを務めた経歴も持ち、現在は同作となるデジタル写真集『誘惑のエンジェル』が好評発売中である。

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文
Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

　さらに、フィットネストレーナーのSakuraが1月の本格グラビアデビューに続いて再登場。5ページにわたるグラビアで、日頃のトレーニングで培った健康的なプロポーションを見せている。Instagramの投稿をきっかけにグラビアデビューを果たした経緯や、SNSで注目を集めるまでの努力についてインタビューで語っており、同作であるデジタル写真集『恋はトレーニングの後に』もkokode digitalなどの電子書店で展開されている。

りんたろー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也
りんたろー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也

　チャンネル登録者数100万人を超えるYouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ～と。」の元メンバーであるりんたろーも、初グラビアを披露。2025年のグループ脱退後、本グラビアが再始動の場となる。同作となるデジタル写真集『おこさまじゃいられない』も各電子書店で発売されている。

大嶋みく(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

　アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくは、4ページのグラビアに登場。インタビューでは、キャリア5年を迎える自身のグラビア活動に対する分析を語っている。同作となるデジタル写真集『THE DOLL』は、kokode digitalほか各電子書店で販売中だ。


吉田あかり、19歳と思えぬ色気と美BODY披露 | RBB TODAY
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　モデルの吉田あかりが本日21日発売の『FLASH』（光文社）に初登場。初表紙も務めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/21/206628.html続きを読む »

アイドル界屈指の“童顔巨乳” 大嶋みく、大人の色気をまとい人生初のバニー姿を披露　 | RBB TODAY
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アイドルグループ・BOCCHI。のメンバーとして活動する大嶋みくが、本日発売の『FLASH』（光文社）に約2年ぶりに登場。自身初のバニー姿を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/12/214933.html続きを読む »

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