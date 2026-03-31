幸田あかり、3年ぶりにグラビア披露！艶やかな水着姿を披露 | RBB TODAY

31日発売の『FLASH』最新号（光文社）にて、かつて「吉田あかり」の名前で活動していたタレントの幸田あかりが、改名後初となる3年ぶりのグラビアに登場。新たなスタートにふさわしい、大人びた水着姿を披露している。

幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

幸田あかり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

幸田は2017年に13歳でモデルデビューを果たし、女優としても活動。2021年の映画『ペテロの帰り道』で主演を務めたほか、4月24日から29日まで新宿眼科画廊スペース地下で上演予定の舞台『白さげないで、赤あげる。』への出演も控えている。また、同作となるデジタル写真集『消せない記憶』および『消えないぬくもり』（光文社）が各電子書店で発売中だ。

吉田恵美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

吉田恵美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

同誌には、YouTube『片岡篤史チャンネル』のアシスタントとして注目を集め、スポーツリポーターとしても活躍する吉田恵美も初登場。ランジェリー姿でのグラビアで、引き締まったプロポーションを披露している。2025年9月に開催されたボクシング・井上尚弥選手の世界戦でラウンドガールを務めた経歴も持ち、現在は同作となるデジタル写真集『誘惑のエンジェル』が好評発売中である。

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

Sakura(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

さらに、フィットネストレーナーのSakuraが1月の本格グラビアデビューに続いて再登場。5ページにわたるグラビアで、日頃のトレーニングで培った健康的なプロポーションを見せている。Instagramの投稿をきっかけにグラビアデビューを果たした経緯や、SNSで注目を集めるまでの努力についてインタビューで語っており、同作であるデジタル写真集『恋はトレーニングの後に』もkokode digitalなどの電子書店で展開されている。

りんたろー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也

りんたろー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大藪達也

チャンネル登録者数100万人を超えるYouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ～と。」の元メンバーであるりんたろーも、初グラビアを披露。2025年のグループ脱退後、本グラビアが再始動の場となる。同作となるデジタル写真集『おこさまじゃいられない』も各電子書店で発売されている。

大嶋みく(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくは、4ページのグラビアに登場。インタビューでは、キャリア5年を迎える自身のグラビア活動に対する分析を語っている。同作となるデジタル写真集『THE DOLL』は、kokode digitalほか各電子書店で販売中だ。