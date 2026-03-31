ジャンカラ、「枝豆専門店」へ業態変更？1日早いエイプリルフールネタに困惑の声 | RBB TODAY

カラオケチェーン・ジャンカラが3月31日にXを更新し、カラオケ店から「枝豆専門店」へ業態変更することを発表。ネット上から困惑の声を集めている。

ジャンカラはXで、「お知らせ」と切り出し、「このたび当店は、時代の流れとお客様からの多くのご要望を受け、【4月1日】よりカラオケ店から『枝豆専門店』へ業態変更することとなりました」と発表した。

また、スマイルマークの顔が赤いマイクを握っているというロゴが緑色の顔が枝豆を握っているロゴに変更されている画像も公開。

変更に伴い、「なお、マイクは引き続きご利用いただけますが、主な用途は『うまい』などの発声用となります」と説明し、「今後ともジャンカラをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづっていた。

なお、翌日の4月1日はエイプリルフール。多くの企業が毎年、ジョークだと分かるネタを投稿している。

この発表にXからは、「エイプリルフールっていつから『4/1』というメッセージさえ入っていればフライングしていいことになったの……？」「エイプリルフール早くない！？」「フライングすな」という戸惑いの声が集まっている。

※ジャンカラ、エイプリルフール前日に「枝豆専門店」へ業態変更発表

