元日向坂46・加藤史帆、お花見ショットに「彼女感えぐい」一緒に行ったのはあの人気女優？ | RBB TODAY

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元日向坂46・加藤史帆、お花見ショットに「彼女感えぐい」一緒に行ったのはあの人気女優？

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加藤史帆【写真：竹内みちまろ】
  • 加藤史帆【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46の元メンバーで女優の加藤史帆が3月29日にインスタグラムを更新。満開の桜のお花見をしたことを明かした。

　加藤はインスタグラムに、「日本に帰ってきたら桜満開でした」と報告。

　公園と思われる場所でサングラスをかけ、アイスコーヒーを飲みながら斜め上の桜を見上げている写真や、カメラに向かって笑顔を向けているショットを投稿している。

　別のカットでは満開の桜や、ほかの花見客に混ざって桜と撮影したショットも掲載した。

　また、同日に公開したストーリーズでは、乃木坂46の元メンバーで女優の山下美月のアカウントを掲載しつつ、「かわいい苺大福買ってきてくれました」と報告。山下とお花見をしたことを示唆していた。

　この投稿にSNSには、「このとしちゃん可愛すぎる…！」「彼女感かとし」「桜と加藤史帆さん合いすぎてて神」という声が集まっている。

　なお、加藤と山下はファッション誌「CanCam」でともにモデルを務めており、4月23日発売の6月号では、韓国特集に併せてソウルで撮影を行ったことが告知されている。

※【写真】加藤史帆がサングラス花見ショットを公開


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