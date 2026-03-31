元日向坂46・加藤史帆、お花見ショットに「彼女感えぐい」一緒に行ったのはあの人気女優？ | RBB TODAY

日向坂46の元メンバーで女優の加藤史帆が3月29日にインスタグラムを更新。満開の桜のお花見をしたことを明かした。
加藤はインスタグラムに、「日本に帰ってきたら桜満開でした」と報告。
公園と思われる場所でサングラスをかけ、アイスコーヒーを飲みながら斜め上の桜を見上げている写真や、カメラに向かって笑顔を向けているショットを投稿している。
別のカットでは満開の桜や、ほかの花見客に混ざって桜と撮影したショットも掲載した。
また、同日に公開したストーリーズでは、乃木坂46の元メンバーで女優の山下美月のアカウントを掲載しつつ、「かわいい苺大福買ってきてくれました」と報告。山下とお花見をしたことを示唆していた。
この投稿にSNSには、「このとしちゃん可愛すぎる…！」「彼女感かとし」「桜と加藤史帆さん合いすぎてて神」という声が集まっている。
なお、加藤と山下はファッション誌「CanCam」でともにモデルを務めており、4月23日発売の6月号では、韓国特集に併せてソウルで撮影を行ったことが告知されている。
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