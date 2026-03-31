岸明日香、“過去最大露出”に挑戦！ベトナムで撮り下ろした5年ぶりの写真集が発売決定 | RBB TODAY

5月22日、グラビアアイドル・俳優として活躍する岸明日香の、5年ぶり5冊目となる写真集『Trajectory（トラジェクトリー）』（ワニブックス）が発売される。

同作は、岸にとって30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦した一冊となっている。タイトルは岸本人が「軌跡」（奇跡）にもかけて、「これまでの人生の道のり」を意味する『Trajectory』と命名した。

岸明日香5th写真集『Trajectory』イメージカット 撮影：榊原裕一（C）ワニブックス

初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台とした同作では、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露している。

今回の発売にあたり、岸は「ついに、私の15周年記念5冊目となるソロ写真集が発売決定しました！！ 15年間、色んなお仕事を経験させていただく中で誰よりもグラビアに向き合って来たつもりです。絶対に納得のいくものしか出したくないという想いで、30代写真集は最後になるかもしれない、という覚悟を持ちながら今までで1番最高な写真集を作ろうと挑ませていただいた作品です。初めてのベトナムで開放感いっぱいの集大成が詰まった写真集、皆様に絶対観てほしいので是非ゲットしてください！」とコメントしている。

岸明日香5th写真集『Trajectory』イメージカット 撮影：榊原裕一（C）ワニブックス

写真集の発売記念イベントは、東京では5月23日にブックファースト新宿店で、大阪では5月31日に梅田蔦屋書店で行われる。イベントの予約は3月31日18時から開始され、詳細はワニブックスのホームページにて案内されている。同作はA4判ソフトカバー112ページで、定価は3,850円（税込）となっている。

岸は1991年4月11日生まれ、大阪府出身。2012年3月にグラビアデビューを果たし、今年でデビュー15周年を迎える。俳優として映画やドラマに出演するほか、バラエティ番組でも話題を集めるなど多岐にわたり活動している。現在はショートドラマ『悪夢の不倫バスツアー』（読売テレビ）に出演中。