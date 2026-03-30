最上もが、金髪から黒髪へ大胆イメチェン「髪ものばすとさらにわからなくなりそう！」 | RBB TODAY

元でんぱ組.incの最上もがが29日、自身のインスタグラムで金髪から黒髪への大胆イメチェンを報告し、注目を集めている。

黒髪にチェンジした最上は、淡いピンクのロングTシャツに濃いめピンクのスウェットパンツで、お腹がちらりと見えるコーデに、低めの位置でまとめたツインお団子ヘアにチュールのリボンを合わせた姿を披露。金髪の印象が強かったファンには新鮮に映り、反響を呼んでいる。

投稿では「終わってもしばらくそのままでいようかなって思いつつ、髪ものばすとさらにわからなくなりそう！」とコメントしており、黒髪をしばらく楽しみながら、髪を伸ばせば印象が変わることも楽しみにしている様子。

また、ファンへの思いも明かし「こうやって会いにきてくれるみんなも、画面越しに見てくれているみんなも、私がきっかけで少しでも元気が出たり、笑顔が増えているといいなあ」と感謝。ファンレターを読んだ感想として、「ここまで好きでいてくれるみんなのためにも、もうしばらく最上もがで居続けようって思うの」と、今後の活動について前向きな思いを伝えた。



※最上もが、金髪から黒髪へ大胆イメチェン（最上もがの公式Instagramより）