映画『国宝』がPrime Videoで独占配信！日本アカデミー賞10部門制覇の歴史的大作 | RBB TODAY

映画『国宝』が、Prime Videoにて本日20日よりデジタル購入配信をスタート。また6月6日よりAmazonプライム特典対象作品として見放題独占配信を開始する。

本作は第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、第98回米アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、国内外で反響を呼んだ話題作。

作家・吉田修一氏が3年間にわたり歌舞伎の黒衣を纏い楽屋に入った経験を血肉にし、書き上げた渾身作「国宝」を映画化。任侠の一門に生まれながら、上方歌舞伎の世界へ飛び込んだ稀代の女形・立花喜久雄の壮絶な人生を描く。主人公・立花喜久雄を吉沢亮が演じ、喜久雄の親友そしてライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介役を横浜流星が務めた。

（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025映画「国宝」製作委員会

また名門の当主・花井半二郎役に世界的俳優の渡辺謙が扮したほか、高畑充希、寺島しのぶ、永瀬正敏、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢らが出演。監督は李相日氏、脚本は奥寺佐渡子氏、美術監督の種田陽平氏が歌舞伎の伝統世界を鮮やかに再現し、四代目中村鴈治郎が歌舞伎指導および俳優としても本編に参加するなど、最高峰のスタッフ＆キャストが結集した。

本作は第49回日本アカデミー賞にて最優秀作品賞・最優秀主演男優賞を含む最多10部門で最優秀賞を獲得したほか、国内観客動員数1,415万人、興行収入200億円を突破し、邦画実写映画の歴代興行収入ランキングを22年ぶりに更新するという歴史的快挙を達成。国際的な評価も高く、北米をはじめ世界50以上の国と地域で公開されている。

劇場で感動を体験した人も、まだ鑑賞していない人も、Prime Videoで改めてその世界観に浸ることができる。